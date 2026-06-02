Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Erhält Jiraiya (Sage Mode) als kostenloses Update

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Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Naruto to Boruto: Shinobi Striker bringt Jiraiya (Sage Mode) ins Spiel.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker erhält ein neues kostenloses Update und erweitert das spielbare Charakter-Line-up um Jiraiya (Sage Mode).

Im frisch veröffentlichten Trailer zeigt Bandai Namco den legendären Sannin in seiner mächtigen Weisenform. Der Charakter ist ab sofort in einem kostenlosen Update verfügbar und bringt neue Fähigkeiten sowie Kampftechniken ins Spiel.

Jiraiya zählt zu den bekanntesten Figuren aus dem Naruto-Universum und wird im Spiel als neue spielbare Variante integriert. Spieler können ihn in Online-Kämpfen einsetzen und seine erweiterten Fähigkeiten im Kampf testen.

Parallel zum Update hat der Publisher auch Season Pass 10 angekündigt. Dieser soll weitere neue Charaktere enthalten sowie zusätzliche Inhalte für verschiedene Kampftypen liefern. Als Bonus wird außerdem die Secret Technique „Majestic Attire: Susano’o“ für Attack- und Defense-Typen verfügbar sein.

Mit dem neuen Update setzt Naruto to Boruto: Shinobi Striker seine kontinuierliche Erweiterung fort und liefert Spielern regelmäßig neue Inhalte für die Online-Ninja-Kämpfe.

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1 Kommentar Added

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  1. Drakeline6 219495 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.06.2026 - 10:42 Uhr

    Bin mal auf das neue Naruto Spiel gespannt.
    Soll diesmal nciht bei Bandai entstehen.
    Vlt ein Warrior Ableger von Koei Tecmo.

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