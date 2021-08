NASCAR 21: Ignition: Teaser-Trailer zur Stock-Car-Rennserie

NASCAR 21: Ignition, das offizielle Videospiel der weltweit populärsten Stock-Car-Rennserie, soll die Spielmarke neu definieren. Die Entwickler versprechen diesmal eine „unglaubliche Grafik“ und „fesselndes Gameplay“. NASCAR 21: Ignition will somit ein ganz neues Maß an Authentizität und Atmosphäre in die NASCAR Cup Series bringen.