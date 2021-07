NASCAR 21: Veröffentlichung für 2021 geplant

NASCAR 21 wird ein Neuanfang für Motorsport Games sein und auf der Unreal Engine und der rFactor 2-Physik von Studio 397 basieren. Motorsport Games erwarb Studio 397 und rFactor 2 im März dieses Jahres.

Er ist optimistisch, dass die Fans das geplante Niveau der visuellen Wiedergabetreue und die Qualität des Fahrverhaltens von NASCAR 21 mögen werden, aber er ist auch gespannt darauf, dass die Spieler sich in die Lackierfunktion einarbeiten, die diesem Renn-Reboot hinzugefügt wird.

„Die Lackierabteilung ist das, wonach die Leute direkt in der Community gefragt haben, und das ist etwas, das wir in dieser ersten Iteration der neuen Franchise liefern.“

Holmquist ist sich bewusst, dass NASCAR von Leuten außerhalb der Community als gewöhnungsbedürftig angesehen wird, aber er ist der Meinung, dass es wahrscheinlich eines der einfachsten Rennformate für neue Fans ist.

„Vom Standpunkt der Zugänglichkeit aus gesehen, glauben wir, dass die Ovalrennen der NASCAR dazu beitragen, die Leute wirklich in unser Ökosystem zu bekommen, besonders mit den Zugänglichkeitsoptionen, die wir in dieses Spiel einbauen.“

„Ich denke, was unterschätzt wird, ist die Nähe des Rennens. Und die Annahme, dass man einfach das Gaspedal durchdrückt und im Kreis fährt. Ich fordere jeden heraus, zu einem NASCAR-Rennen zu gehen und dann zu sehen, ob das wirklich das ist, was man danach fühlt, denn es ist eine ganz andere Sache, 40 Autos zu sehen, die mit durchschnittlich 160 bis 200 Meilen pro Stunde um die Strecke fahren, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Es ist einfach eine ganz andere Erfahrung.“

NASCAR 21 wird das erste von Motorsport Games entwickelten Rennsimulationen sein, das im Zuge der Übernahme von Studio 397 entstanden ist.

„Ich denke, viele Leute denken, dass wir ein Risiko eingegangen sind, indem wir den Motor gewechselt haben. Wir hätten tun können, was jeder andere auch getan hätte, oder? Der einfache Weg wäre gewesen, [NASCAR] Heat 6 zu entwickeln, ein paar Quality-of-Life-Features hinzuzufügen, es zu verkaufen, weiterzumachen, das Spiel wieder und wieder und wieder zu drehen. Das ist einfach nicht das, was wir bei Motorsport Games machen wollen. Es gibt eine Menge Druck für dieses Spiel, wie Sie wissen, denn wir haben die anderen Spiele, wie die BTCC und andere Lizenzen, die an Bord kommen, und offensichtlich wird dies eine Reflektion für die Verbraucher, die Medien – sogar für unsere Partner und zukünftige Partner – sein, was unsere Fähigkeiten sind.“