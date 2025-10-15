NASCAR 25: Rennspiel für Xbox und PlayStation veröffentlicht

iRacing Studios und NASCAR veröffentlichen mit NASCAR 25 ihre brandneue Konsolen-Spieleserie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Schlüpft in die Rolle eurer Lieblings-NASCAR-Fahrer und gebt auf legendären Rennstrecken mit einer riesigen Auswahl an Stars wie William Byron, Ryan Blaney, Chase Elliott, Joey Logano, Christopher Bell und vielen mehr Vollgas.

Fahrt um den Sieg im kompetitiven Online-Multiplayer-Modus und erlebt einen robusten Karrieremodus unter der Anleitung des legendären Dale Earnhardt Jr. mit allen vier führenden NASCAR-Serien – der NASCAR Cup Series, der Xfinity Series, der CRAFTSMAN Truck Series und der ARCA Menards Series, die zum ersten Mal als eigenständiger Titel in der NASCAR-Serie erscheint.

„Die Fans wünschen sich schon seit Jahren ein echtes NASCAR-Konsolenerlebnis der nächsten Generation, und mit NASCAR 25 können wir ihnen diesen Wunsch endlich erfüllen“, so Nick Rend, Vice President, Interactive and Emerging Platforms bei NASCAR. „Dieses Spiel ist das Ergebnis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit iRacing – einem Partner, der die DNA unseres Sports besser versteht als jeder andere. Das Besondere an dieser Veröffentlichung ist, dass es sich nicht nur um ein Rennspiel handelt, sondern um das authentischste NASCAR-Erlebnis, das jemals auf eine Konsole gebracht wurde. Es wurde gemeinsam mit Menschen entwickelt, die diesen Sport leben und atmen, für alle, die schon immer einmal erleben wollten, wie es wirklich ist.“

NASCAR 25 ist der erste eigenständige NASCAR-Konsolentitel, der von iRacing produziert wurde, den Entwicklern hinter der authentischsten Motorsport-Rennsimulation der Welt.

iRacing hat seine jahrzehntelange Erfahrung im Rennsport – darunter Entwickler, die an beliebten NASCAR-Spielen wie NASCAR Racing 2003, NASCAR: Dirt to Daytona und der NASCAR Thunder-Reihe gearbeitet haben – eingebracht, um das ultimative NASCAR-Videospielerlebnis zu schaffen.

„NASCAR 25 ist das Ergebnis einer unglaublichen Teamleistung, und wir sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Unser Ziel war es, die Authentizität, Intensität und Leidenschaft einzufangen, die diesen Sport ausmachen, und ich glaube, dass dieses Spiel dieses Erlebnis besser als je zuvor vermittelt“, sagte Tony Gardner, Präsident von iRacing.

Spieler können NASCAR 25 als Standard Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erwerben. Die Gold Edition enthält das komplette Basisspiel und den Season Pass, der eine Vielzahl von Spielwährungen und Boni sowie drei DLC-Pakete mit über 230 Lackierungen und Rennanzügen umfasst. Besitzer der Standard Edition können den Season Pass separat erwerben.

Fahrt in NASCAR 25 um Ruhm und Ehre, mit allen vier führenden NASCAR-Serien – der NASCAR Cup Series, der Xfinity Series, der CRAFTSMAN Truck Series und der ARCA Menards Series – sowie echten Fahrern aus jeder Serie.

Alle vier Serien sind ausführlich im Karrieremodus vertreten, in dem ihr euren eigenen Fahrer und eure Fahrzeuge anpassen, Verträge, Finanzen, Einrichtungen und Mitarbeiter verwalten und strategische Entscheidungen auf und neben der Rennstrecke treffen könnt, die eine entscheidende Rolle auf eurem Weg zum NASCAR Cup Series-Champion spielen.

Die vier Serien sind auch in anderen Spielmodi spielbar, z. B. in Schnellrennen, Saisons und im Online-Mehrspielermodus für bis zu 40 Spieler.