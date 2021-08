Zum 2D-Steampunk-Shooter Naser: Son of Man wurde der Trailer Rise of the Last Saviour veröffentlicht.

Naser: Son of Man vom österreichischen Entwickler Enlightened Robot Entertainment ist ein 2D-Shooter mit Deckungssystem und einer epischen Geschichte über Rache, Verlust und Tyrannei. In Naser: Son of Man benutzen Spieler ein Arsenal von Steampunk-Waffen, gehen in Deckung und beschwören die Macht von THE GOD ALMIGHTY, um die Roboterarmee der Königin zu besiegen.

Naser: Son of Man wird für Xbox, PlayStation und PC erscheinen.