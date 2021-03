NBA 2K Playgrounds 2: 2K Ball N’ Brawl Bundle veröffentlicht

Autor:, in / NBA 2K Playgrounds 2

Mit diesen zwei actiongeladenen Arcade-Spielen im 2K Ball N’ Brawl Bundle werdet ihr auf dem Platz und im Ring zur Legende! Vollführt in der WWE 2K Battlegrounds Deluxe Edition mit euren liebsten WWE-Superstars und Legenden übertriebene Moves. Startet dann in NBA 2K Playgrounds 2 mit einer Zusammenstellung aus den besten aktuellen und ehemaligen NBA-Spielern durch. Ball N’ Brawl bietet grenzenlosen Spielspaß am Ball und im Ring zum reduzierten Paketpreis. Zusätzlich gibt es noch 1100 Golden Bucks: WWE 2K Battlegrounds obendrauf.

Beschreibung

WWE 2K Battlegrounds Deluxe Edition

Stürze dich mit deinen liebsten WWE-Superstars und Legenden wie Stone Cold Steve Austin, The Rock und Ronda Rousey in Kämpfe mit jeder Menge Moves, Spezialfähigkeiten und Power-ups in abgedrehten Umgebungen. Die Deluxe Edition bietet drei Versionen jedes Superstars, zusätzliche 1.100 Golden Bucks, mit denen du weitere Superstars und Legends freischalten kannst, und Edge als Bonus.

NBA 2K Playgrounds 2

NBA liefert wieder Arcade-Action! Die Fortsetzung des Streetball-Klassikers lässt dich mit einer Zusammenstellung aus den besten aktuellen und ehemaligen NBA-Spielern voll durchstarten. Dich erwarten verbessertes Online-Matchmaking mit dedizierten Servern sowie Online-Matches mit 4 Spielern, Dreipunktwettbewerbe, neue Playgrounds, erstellte Matches und mehr.

2K Ball N’ Brawl Bundle im Xbox Store für 59,99 € kaufen.