NBA 2K21: NBA 2K21 MyTEAM Season 9 verfügbar

Willkommen beim Jam: NBA 2K21 MyTEAM Season 9 „Out of This World!“ ist ab sofort verfügbar.

2K kündigte die finale Season von MyTEAM für NBA 2K21 auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia und PC an. In der MyTEAM Season 9 „Out of This World!“ können die Spieler es mithilfe von vier Spezialkarten mit dem Goon Squad aufnehmen.

Sie können spezielle Dunkle-Materie-Karten von Damian Lillard, Klay Thompson, Anthony Davis und LeBron James mit Bildern aus dem anstehenden Film Space Jam: A New Legacy sammeln und im MyTEAM Triple Threat antreten.

Zur Feier der vorigen acht MyTEAM Seasons bietet Season 9 „Out of This World!“ drei Wochen lang neue Belohnungen und Herausforderungen:

G.O.A.T.-Karten: Die Spieler können fünf „99-everything“-Attributwerte und komplette „Hall of Fame“-Abzeichenkarten zu ihrer Sammlung hinzufügen; Stufe-1-Belohnung: der mächtige Point Guard der Boston Celtics, Invincible Isaiah Thomas, dazu gibt es 150.000 EP ab Tag 1 der Season;

Stufe-40-Belohnung: eine Dunkle-Materie-Karte von Invincible Julius Erving;

Invincible-Dunkle-Materie-Belohnungen über alle MyTEAM-Modi hinweg: Toni Kukoc, Ray Allen, Dennis Rodman, Grant Hill, Jerry West, Russel Westbrook und Hakeem „The Dream“ Olajuwon;

Für 99 Sterne in der letzten Stufe von Domination, Best of MyTeam gibt es eine Dunkle-Materie-Version von Invincible Vince Carter. Die Spieler können ihre besten Karten aus jeder MyTEAM-Season einsetzen, um es mit 33 Teams in einem speziellen Domination-Modus aufzunehmen. Mit dem Besten, was MyTEAM zu bieten hat: von Flash- und Glitched-Karten bis hin zu Out of Position, Mystery, Throwback-Momenten, Season-Belohnungen und mehr;

Eine letzte Herausforderung, die der finalen Season von MyTEAM würdig ist: Wer in Kobe Bryants letztem Spiel antritt und mit seinem 60-Punkte-Abschied mithalten kann, erhält einen „Kobe VI“-Schuh und ein „Hall of Fame“-Abzeichen. In MAMBA-FOREVER-2K21* können die Spieler sich eine garantierte Kobe-Karte sichern, die für die Teilnahme an der Herausforderung qualifiziert und Teil ihrer Sammlung werden kann.

Den kompletten Courtside Report mit allen Details zur neuen Season gibt es hier. Der neue Trailer ist hier zu sehen: