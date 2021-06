NBA 2K21: Season 8 Trial of Champions verfügbar

Der Kampf um die NBA-Meisterschaft hat begonnen in der neuen MyTEAM-Season „Trial of Champions“. In dieser Season werden die Baller am Game of Rings teilnehmen — einem epischen Triple Threat-Wettbewerb mit sechs Herausforderern in den NBA Playoffs.

Saison 8 – Trial of Champions, ist eine sechswöchige Season, die sich auf die NBA Playoffs konzentriert, mit Herausforderern und Champions, die Spieler nutzen werden und dabei um Herausforderungen und Belohnungen konkurrieren:

Beginn der Saison mit sechs speziellen Trial of Champions Karten von Anthony Davis, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ben Simmons, Jayson Tatum und Zion Williamson. Spieler sollten ihre Herausforderer sorgfältig auswählen, da die besten Karten in Triple Threat die Community-Belohnungen in Spiel der Ringe erhalten;

Belohnung der Stufe 40 einer Invincible Luka Doncic Dark Matter-Karte. Baller können einen Invincible Moses Malone verdienen, indem sie sechs Ringe in Limited plus auf Level 33 verdienen, Spieler können eine Dunkle Materie Bob McAdoo zu ihrer Sammlung hinzufügen;

Dark Matter Belohnungen, die Spieler durch alle MyTEAM-Modi verdienen können, einschließlich Robert Parish, Tom Van Arsdale, Dick Van Arsdale, Drazen Petrovic, Horace Grant, Willis Reed und „The Iceman“ George Gervin;

Tägliche Login Trae Young Belohnungen verdient man, indem man MyTEAM jeden Tag für die erste Woche der Saison (4. bis 11. Juni) spielt.

Neue Signature-Herausforderung von Kevin Durant: Matche KD‘s 31 Punkte und vier Dreier in seinem entscheidenden Lauf in Richtung seiner ersten NBA-Meisterschaft, um ein Hall of Fame-Abzeichen und einen Diamond Shoe zu verdienen.