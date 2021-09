NBA 2K22: Brandneuer MyTeam Trailer setzt zum Freiwurf an

Autor:, in / NBA 2K22

Spieler können in einen brandneuen MyTEAM-Draft eintauchen, Herausforderungen und Belohnungen erleben, saisonale Belohnungskarten verdienen und vieles mehr.

2K enthüllt einen detaillierten Einblick in die Updates für MyTEAM in NBA 2K22, darunter einen neuen Multiplayer-Modus, MyTEAM Draft und das bevorstehende $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament, an dem Spieler, zum einen auf PlayStation 4 und Xbox One-Konsolen und zum anderen auf den PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Konsolen teilnehmen können.

NBA 2K22 MyTEAM Updates beinhalten: