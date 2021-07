NBA 2K22: Cover und Releasedatum möglicherweise geleakt

Über Twitter wurde ein Bild veröffentlicht, das möglicherweise das Releasedatum von NBA 2K22 verrät. Demnach soll das Spiel am 10. September erscheinen. Auf der rechten Seite könnte das Cover-Motiv zu sehen sein, auf dem unter anderem Dirk Nowitzki zu sehen ist.

Das Bild offenbart auch, dass das Spiel in einer 75-jährigen Jubiläumsedition der NBA erscheint, mit Bonus Content und 100.000 VC Ingame-Währung. Erscheinen soll das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung von 2K Games ist das Ganze jedoch nur ein Gerücht und mit Vorsicht zu genießen.

First look at #NBA2K22 pic.twitter.com/jNEmQjjzw2

— NBA 2K22 Leaks & Intel (@2KIntel) July 1, 2021