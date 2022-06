NBA 2K22: Feiert das Vermächtnis von Shaquille O’Neal

Die neue Saison in NBA 2K22 startet am 1. Juli und trägt den Namen Chase Greatness, um das Vermächtnis von Shaquille O’Neal zu feiern.

Ab Freitag können Fans das Vermächtnis von Shaquille O’Neal feiern und eine vielseitige Auswahl an Tracks von ‚Low Profile x CASUAL‘-Künstlern im Soundtrack genießen. Ab sofort ist das zweite Set mit Songs der Wettbewerbssieger von 2K Beats: The Search auf SoundCloud zu hören.

2K gibt einen detaillierten Einblick in Season 8, die diesen Freitag, den 1. Juli in NBA 2K22 beginnt. In Season 8 spielen die Fans sechs Wochen lang um Ruhm und athletische Größe. Dabei können sie neue Belohnungen verdienen und das historische Vermächtnis von Shaquille O’Neal feiern, dem Star dieser Season. Darüber hinaus gibt es ein brandneues Thema sowie neue Belohnungen und Signature Challenges auf dem Weg zum Erfolg.

NBA 2K22 Season 8 würdigt Shaqs legendäre Kombination aus Athletik und Finesse, mit der er allerorts dominierte, und zeigt, dass man sich Größe verdient und nicht geschenkt bekommt. Die Season bringt außerdem spannende Updates für Meine KARRIERE und Mein TEAM sowie weitere Neuerungen:

Meine KARRIERE wartet mit neuen Courts, neuer Ausstattung, neuen Belohnungen und mehr auf. Spieler mit Level 30 können The City und Cancha Del Mar mit dem neuen Schleim-Skin für ihre Go-Karts unsicher machen, mit Level 40 können sie mit einem brandneuen Paar geflügelter Dash2K I-Schuhe durch den Meine KARRIERE-Modus flitzen. Darüber hinaus können sie sich in Season 8 im Motto der NBA Finals komplett in Gold ausstatten – mit goldener Brille, goldenem Basketball-Trikot, goldenen Long Shorts, goldenen Arm-Sleeves, goldenem Hut, goldenem Shirt und goldenem Anzug.

Mein TEAM rückt in dieser Season einige Spieler in den Mittelpunkt, die im vergangenen Jahrzehnt die Community entscheidend geprägt haben. Außerdem gibt es einen Endspiel-Jokic, einen Invincible Dr. J im Token-Markt, einen Invincible Dominique Wilkins als Belohnung für 2000 Siege im Triple Threat und mehr. Weiterhin gibt es zum Start ein Kobe- und Shaq-Pack und brandneue Signature Challenges, die sich um AI, Kobe, MJ und LeBron drehen. Zu guter Letzt wird auch noch eine finale Domination-Stufe für Mein TEAM eingeführt, in der man um einen Endspiel-James Harden spielt.

The W bringt mit Sheri Sam und Taj McWilliams-Franklin zwei ehemalige WNBA-Stars, die beide Coach geworden sind. In Season 8 können sich die Spieler auf ihre Basketball-Erfahrung verlassen, um die Hall of Fame-Stufe zu erlangen und zur Belohnung ihre Kontakte zu erhalten, darunter ein Takeover Perk Picker. Obendrein gibt es 2K Breakthrough-Ausrüstung zu verdienen, ein Extrapunkt-Abzeichen, insgesamt 4.000 VC, ein saisonales Bekleidungs-Bundle, und exklusive W-Ausstattung.

Die First Fridays dieser Season glänzen mit einer vielseitigen Auswahl an Tracks von ‚Low Profile x CASUAL‘. Low Profile, eine Agentur für Musiklizenzierung und -beratung in weiblicher Hand, die sich um das CASUAL-Label erweitert hat, hat ein sorgfältig kuratiertes, abwechslungsreiches Angebot an etablierten, bekannten Künstler und spannenden Newcomern. Das Soundtrack-Update dieser Season umfasst 13 Tracks aus ihrem Portfolio, die auch bei Club 2K zu finden sind:

Teddi Gold – The Floor Is Lava ft. Coolio

Saba – Stop That

Alex Frankel – Still Got It (Choices Remix)

Deaton Chris Anthony – Das Right

Jany Green – Lost In Love

Xeno_ – Heterodyne

Xan Griffin – Lightly ft. Lani Rose

Carneyval & Goldman – I’M IN LA

Masego – You Gon‘ Learn Some Jazz Today

Bravo & Immortal Girlfriend – Atlantis

AV Dummy – Commercial Street

Carneyval – Shake Your Hips!

Saba – MOST

2K Beats: The Search, der jährliche internationale Wettbewerb von NBA 2K, bei dem aufstrebende Künstler entdeckt werden können, hat sich in diesem Jahr mit SoundCloud zusammengetan, um die zwanzig Siegertracks zum Soundtrack von NBA 2K22 hinzuzufügen. Die erste Gruppe an Wettbewerbssieger wurde bereits letzten Monat bekannt gegeben, die anderen zehn Tracks, die in Season 8 hinzugefügt werden, sind unten aufgeführt und ab jetzt auf SoundCloud zu hören.

NYNE – Villain (Produced by Hamley)

AR Immortal – Oski

tyler coolidge – “SLOW BURNER”

SAMMY STANZA – “Saints & Sinners” featuring MAL-THA-MND

Trey Wavey – Power to Heal

DAVEYTHEGREAT – Rebellious Subjects, Enemies of Progress

TT(TopTier) – Step Up

Martian – I Know

Josh! – Dope

MvkeyyJ – Gimmie Dat (feat. Aklesso)

