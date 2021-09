NBA 2K22: Gameplay-Verbesserungen vorgestellt

2K hat einen umfassenden Überblick über die Gameplay-Verbesserungen für NBA 2K22 enthüllt. Die beeindruckende Liste von Features enthält schnelleres Gameplay, flinkere und direktere Bewegungssteuerung, fähigkeitsorientiertere Offense, Änderungen am Spielereditor und vieles mehr.

„Unser Fokus war von Anfang an ein möglichst unterhaltsames und spannendes Gameplay, um mit NBA 2K22 eines der authentischsten Sportspiele des Jahres zu veröffentlichen“, so Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts. „In diesem Jahr haben wir – in enger Zusammenarbeit mit unserer Community – die Kernbereiche eingegrenzt, in denen sich die Spieler essenzielle Änderungen gewünscht haben, und zusätzlich neue Gameplay-Verbesserungen umgesetzt, die das Spielerlebnis im diesjährigen Spiel noch besser machen.“