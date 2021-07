NBA 2K22: Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant als Cover-Athleten

2K gab heute das komplette Aufgebot der Cover-Athleten für NBA 2K22, den nächsten Teil der bestbewerteten und meistverkauften NBA-Videospiel-Simulationsreihe der letzten 20 Jahre, bekannt.

Auf dem Cover der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles wird der weltberühmte zweifache NBA-All-Star Luka Dončić zu sehen sein, während mit dem Trio Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant drei der stärksten NBA-Big Men die hochwertige NBA 75th Anniversary Edition zieren werden. Jeder der Athleten hat den Basketballsport entscheidend geprägt.

Die weltweite Veröffentlichung aller NBA 2K22-Editionen ist für den 10. September 2021 geplant, Vorbestellungen sind ab heute möglich:

Mit umfangreichen Verbesserungen an Grafik und Spieler-KI, historischen Teams sowie einer enormen Vielfalt an Spielerlebnissen legt NBA 2K22 das ganze Basketball-Universum in die Hände der Spieler.

„Für ein internationales NBA 2K22-Cover Modell zu stehen, ist für mich eine große Ehre“, so Dončić. „Ich bin stolz, mein Land auf einem besonderen Cover zu repräsentieren, das die Nationalfarben der slowenischen Flagge ehrt. Der Basketballsport hat mir so viel gegeben. Daher freut es mich umso mehr, etwas davon zurückzugeben und in diesem Jahr mit 2K Foundations zusammenarbeiten zu dürfen, um Kindern und Jugendlichen rund um den Globus zu helfen.“

In diesem Jahr wird es drei Ausgaben von NBA 2K22 in digitaler und physischer Form geben: die Standard Edition, ein Cross-Gen Digital Bundle sowie eine spezielle NBA 75th Anniversary Edition:

Die Standard Edition wird für Plattformen der bisherigen Generation (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam)) sowie für Konsolen der neuen Generation (PlayStation 5 and Xbox Series X|S) erhältlich sein;

wird für Plattformen der bisherigen Generation (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam)) sowie für Konsolen der neuen Generation (PlayStation 5 and Xbox Series X|S) erhältlich sein; Das Cross-Gen Digital Bundle wird Spielern mit PlayStation- und Xbox-Konsolen der bisherigen und neuen Generation derselben Konsolenfamilie Zugriff auf die Standard Edition gewähren;

wird Spielern mit PlayStation- und Xbox-Konsolen der bisherigen und neuen Generation derselben Konsolenfamilie Zugriff auf die gewähren; Die NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich sein. Sowohl das Cross-Gen Digital Bundle als auch die NBA 75th Anniversary Edition bieten dualen Zugriff auf PS4/PS5 und Xbox One/Xbox Series X|S und stellen ohne Zusatzkosten eine Version des Spiels für jede Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie zur Verfügung. Die NBA 75th Anniversary Edition für Nintendo Switch wird hierzulande nur im digitalen Format verfügbar sein.

Die NBA 75th Anniversary Edition feiert drei der bedeutendsten Ikonen des Basketballsports, die die Liga in den 75 Jahren ihres Bestehens revolutioniert haben:

Der in der Hall of Fame verewigte, sechsmalige NBA-Champion und sechsmalige MVP sowie All-Time NBA Scoring Leader Kareem Abdul-Jabbar hat das Spiel bis heute nachhaltig beeinflusst, angefangen mit seinem patentierten Skyhook bis hin zu seinem sozialen Engagement;

Der 14-fache All-Star, NBA-Champion und MVP Dirk Nowitzki verkörpert als legendäre internationale Korbjäger-Größe nicht nur die globale Verbreitung des Basketballsports, sondern auch die Evolution des Spiels selbst;

Der 11-malige All-Star, Liga-MVP und zweimalige NBA-Champion Kevin Durant ist eine Legende für sich. Er ist in der Liga für seine einzigartige Präsenz bekannt und tritt bereits zum dritten Mal als NBA 2K Cover-Athlet in Erscheinung.

Das Cover-Artwork für die NBA 75th Anniversary Edition und das Cross-Gen Digital Bundle wurde von dem aus Atlanta stammenden Künstler Charly Palmer entworfen, dessen künstlerische Werke sich durch komplexe Kompositionen, eine einzigartige Technik und einen einzigartigen Stil definieren.

Palmers Arbeiten werden in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellt. Bekanntheit erlangte er in jüngster Vergangenheit durch seine „Civil Rights“-Serie an Gemälden und Kompositionen mit dem Titel „America Must Change“, die im Juli 2020 auf dem Titelblatt des TIME Magazine für Furore sorgten.

„Das NBA 2K-Cover war von jeher ein Mittel, um Geschichten zu erzählen und die einzigartigen und vielfältigen Hintergründe der Athleten darzustellen“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei NBA 2K. „Die Kultur rund um den Basketballsport ist lebendig und überschreitet geografische Grenzen. In diesem Jahr möchten wir diese globale Vielfalt mit Charlys eindrucksvoller, einzigartiger Kunst präsentieren.“

In Nordamerika können sich Spieler eine spezielle Version der Standard Edition mit dem sechsmaligen WNBA-All-Star und WNBA-Champion Candace Parker auf dem Cover sichern.

Parkers Auftritt ist ein Meilenstein für NBA 2K: Sie ist die erste Cover-Athletin in der Geschichte der Reihe. Das Cover-Feature des Chicago Sky-Stars ist der jüngste Vorstoß der laufenden NBA 2K-Initiativen für eine prominente Platzierung von Frauen im Spiel.

Auch in Japan können Spieler eine spezielle Version der Standard Edition erwerben, mit Rui Hachimura von den Washington Wizards, einem aufstrebenden Star, der 2019 als erster japanischer Spieler in der ersten Runde gedraftet wurde und als erster japanischer Spieler die NBA-Playoffs erreichte.

Alle Details für Vorbesteller sowie weitere Informationen über die Cover-Athleten der verschiedenen Editionen des diesjährigen Spiels gibt es auf der offiziellen NBA 2K22 Website.

2K wird in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen zu NBA 2K22 veröffentlichen, darunter erste Eindrücke von Spielelementen, Einblicke in den Soundtrack, Live-Service-Updates und mehr. Mit immer neuen Inhalten und seiner enthusiastischen Fan-Community bietet NBA 2K Basketball-Spaß ohne Ende.