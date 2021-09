NBA 2K22: Launch-Trailer zur weltweiten Veröffentlichung

2K freut sich, heute bekannt zu geben, dass NBA 2K22, ab sofort weltweit für Plattformen der vorherigen und aktuellen Generation erhältlich ist. Mit seiner Veröffentlichung bietet NBA 2K22 eine herausragende visuelle Präsentation und Spieler-KI, historische Teams und eine große Vielfalt an Spielerlebnissen mit Online-Community-Funktionen und tiefgreifenden abwechslungsreichen Spielmodi.

„Basketball erlebt weiter ein rasantes Wachstum auf der ganzen Welt, sowohl durch die steigende Popularität der NBA als auch durch die virtuelle Welt, die wir in unserem Spiel erleben. Darum feiern wir dieses Jahr die wahre Globalisierung der Serie“, so Greg Thomas, President bei Visual Concepts. „Unser Team ist stolz darauf, NBA 2K22 Millionen von Spieler in unserer Community zugänglich zu machen. Dies ist unser bisher umfangreichstes Angebot, und egal, ob man die Action auf dem Court liebt oder lieber Erfahrungen abseits davon sammelt, es gibt für jeden und überall etwas, um in die Basketballwelt einzutauchen.“