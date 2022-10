NBA 2K23: Am 21. Oktober geht es auf in den Wilden Westen

Autor:, in / NBA 2K23

NBA 2K23 Season 2: Am 21. Oktober geht es auf in den Wilden Westen!

2K gibt bekannt, dass NBA 2K23 Season 2 diesen Freitag startet, mit neuen Inhalten für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W, die Fans in Halloween-Stimmung versetzen werden.

Der Grammy-Preisträger und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Hip-Hop-Künstler J. Cole hat eigenhändig 20 Songs für Season 2 ausgewählt und stellt die neue Dreamville-Kleidung vor.

In NBA 2K23 Season 2 folgen die Spieler Devin Booker von den Phoenix Suns aus der brütenden Hitze von Phoenix in den Wilden Westen, in der Hoffnung, Gold bei der Larry O’Brien Trophy einzuheimsen, indem sie Teams wie die führenden Champions der Golden State Warriors herausfordern. Weitere neue Inhalte:

Meine KARRIERE bekommt jetzt auch eine Süßes-oder-Saures-Nacht und weitere spuktakuläre Events in der City und auf dem G.O.A.T-Boot, einen neuen Court mit Artwork und ein besonderes Skelett-Outfit sowie ein Jabbawockeez-Outfit als Level-40-Belohnung.

Mein TEAM bietet neue Belohnungen, Events, Momente und die allerersten Dunkle-Materie-Karten. Die Spieler können im Spiel neue Moment-Agendas und Belohnungen zu herausragenden realen NBA-Leistungen erleben, dazu kommen mehr wöchentliche Inhalte bei den Skill-Herausforderungen über die Moments Rewind-Gruppe. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, Trophy Case-Sammlungen zu vervollständigen, umgestaltete Themen bei den Season-Karten und die Möglichkeit, ein herausragendes Line-Up mit der Devin Booker Level-40-Belohnung zu bilden, die als Pink Diamond verfügbar ist und zeigt, wie er wirft, punktet und das Spiel macht.

The W hat unter anderem brandneue Herausforderungen, Community-Belohnungen wie die Los Angeles Sparks Heroine Shorts und wöchentliche The W Online-Belohnungen wie eine Tamika Catchings Coach-Karte. Dieses Jahr präsentiert NBA 2K23 60 WNBA-Spielerinnen-Trikots in der City und auf dem G.O.A.T-Boot in Meine KARRIERE. Season 2 geht mit dem 2022er WNBA Championship-Duo der Las Vegas Aces Chelsea Grey und A’ja Wilson in Führung, dazu kommen die Minnesota Lynx-Franchise-Spielerinnen Sylvia Fowles und Ariel Powers sowie die herausragenden Connecticut Sun-Stars Jonquel Jones and Alyssa Thomas.

2K Beats bringt eine Reihe neuer spannender Tracks, darunter eine aus 20 Songs bestehende Playlist, die von DREAMER-Cover-Star J. Cole zusammengestellt wurde, sowie die Gelegenheit für NBA 2K23-Spieler, im Laufe dieser Season exklusive Debüts von neuen Songs im Spiel von Dave East, A Boogie Wit Da Hoodie und Connie Diiamond feat. Dame D.O.L.L.A. zu hören, noch bevor sie auf Streaming-Plattformen erscheinen. Außerdem ruft Season 2 die Community dazu auf, im ersten Teil der NBA 2K Producer Series zu einem Beat des mit dem Grammy Award ausgezeichneten Produzenten BoogzDaBeast ihr eigenes Talent zu zeigen. Spieler können ihren eigenen Text zum Beat aufnehmen, während sie sich durch das Spiel spielen, und ihn in den sozialen Medien teilen.

Der Online-Modus The W und die zugehörigen Inhalte sind nur auf den New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.