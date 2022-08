NBA 2K23: Neue Gameplay-Innovationen vorgestellt

2K hat die neuesten Gameplay-Verbesserungen in NBA 2K23 enthüllt. Im Fokus standen neue Skill-Moves, Animationen und Spieler-Builds, die für ein authentischeres und besonders realistisches Erlebnis sorgen.

„Wir legen sehr großen Wert auf das Community-Feedback bei der Entscheidung, wie die nächste Ausgabe von NBA 2K aussehen soll. Und die Gameplay-Innovationen in diesem Jahr spiegeln das wider, was von der Community am meisten gewünscht wurde“, so Mike Wang, Gameplay Director bei Visual Concepts. „Von der Fokussierung darauf, wie Spieler den Korb angreifen können, über eine realistischere Verteidigung am Ball bis hin zu einem neuen abgestuften Plakettensystem – alle Features, die wir dieses Jahr im Spiel zum Leben erweckt haben, werden ein authentischeres Spielerlebnis schaffen, das allen Spaß macht.“