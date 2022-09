NBA 2K23: Neuer Stadt-Look für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

2K hat heute die neuen Verbesserungen für die Stadt in NBA 2K23 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgestellt. Die Stadt hat eine Reihe von Veränderungen, eine nahtlose Integration mit dem ‚Meine KARRIERE‘-Modus und mehr erhalten.

„Die Stadt ist eine unglaublich authentische Möglichkeit, in die Basketballkultur einzutauchen. Indem wir ‚Meine KARRIERE‘ eng mit der Stadt verknüpfen, können die Spieler ihren Weg zur Legende auf dem Court und drüber hinaus auf einzigartige Weise erleben“, so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „Das Feedback der Community war der Schlüssel zu den neuen Innovationen und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans all das entdecken, was wir dieses Jahr in NBA 2K23 eingeführt haben.“