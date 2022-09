NBA 2K23: Outfit der deutschen Nationalmannschaft ist dabei

NBA 2K und der Deutsche Basketball Bund (DBB) gaben eine Vereinbarung bekannt, dank der die offiziellen Trikots und Shorts für Heim- und Auswärtsspiele des deutschen Basketball-Teams in NBA 2K23 enthalten sein werden.

Die Spieler können die markanten roten und weißen Outfits der deutschen Nationalmannschaft für ihren Mein SPIELER in The City oder auf dem G.O.A.T Boat kaufen und tragen.

„Die Individualisierung eines Mein SPIELERs in der neuesten Ausgabe des Spiels ist eines der ersten Dinge, die unsere Spieler tun werden, wenn sie mit dem Spiel beginnen. Wir haben eine Menge beliebter Marken in unserem Spiel, aber jetzt haben sie die Möglichkeit, stolz das Team ihres Heimatlandes zu repräsentieren.“

„Wir haben eng mit dem Deutschen Basketball Bund zusammengearbeitet, um dies in NBA 2K23 zu verwirklichen, und wir können es kaum erwarten, das Outfit des deutschen Teams überall in The City oder auf dem G.O.A.T Boat zu sehen“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing bei NBA 2K. Dies ist das erste Mal, dass das Outfit der deutschen Nationalmannschaft in einem NBA 2K-Spiel enthalten ist.

„Mit dieser Kooperation geht der Deutsche Basketball Bund einen weiteren Schritt in die Welt der Basketball-Videospiele. Nach der Aufstellung eines Nationalteams und der äußerst erfolgreichen Teilnahme an den FIBA-Turnieren ist es eine große Sache, die offiziellen Trikots unserer Nationalmannschaft in NBA 2K23 zu integrieren. Es bedeutet, dass wir weltweit präsent sind. Ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung“, erklärt DBB-Präsident Ingo Weiss.