NBA 2K23: So umfangreich ist der neuste Ableger von NBA aus dem Hause 2K

Am 09.09.2022 erschien von 2K der neuste Teil der beliebten Basketballreihe. NBA ist eins der erfolgreichsten Franchise weltweit und darf natürlich auch als Spiel für die unterschiedlichsten Systeme nicht fehlen und hier wird einem eine Menge geboten.

Viele Spielmodi werden euch in NBA 2K23 an der Stange halten. Sei es die Jordan Challenge, mit der ihr Michael Jordan aufstieg, noch einmal Revue passieren lassen könnt. Doch auch dieser Modus mit Michael Jordan ist nur ein kleiner Teil des großen. Es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken wie My Team, My Carrer, WNBA, und vieles mehr.

In den folgenden Videos zeigen wir euch Gameplay aus NBA 2K23 und tauchen ein in die unterschiedlichsten Modis. Gerade My Carrer hat es uns angetan, den dieser Modus ist so große und so umfangreich das man hier Stunden allein damit verbringen kann verschiedene Quest abzuschließen außerhalb des eigentlichen Geschehens.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.