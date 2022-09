NBA 2K23: Spieler treten auf dem G.O.A.T. Boat gegen die Besten an

Autor:, in / NBA 2K23

NBA 2K23 Spielerinnen und Spieler treten auf dem G.O.A.T. Boat gegen die Besten der Besten an

NBA 2K23 ist bereit, auf Current-Gen-Konsolen in See zu stechen – die Spielerinnen und Spieler lassen sich ihre Chance nicht entgehen, dieses Jahr auf dem Luxuskreuzfahrtschiff dabei zu sein.

Letztes Jahr wurde mit NBA 2K22 eine völlig neue Nachbarschaft an Bord der Cancha Del Mar vorgestellt. Hier konnten die Spieler gemeinsam mit ihren Mitspielern malerische Umgebungen in unerforschten Gewässern erkunden und an Events teilnehmen, die die größten Fische der Basketballwelt anzogen. Auch NBA 2K23 spielt wieder auf einem Luxusdampfer, aber diesmal befindet sich die Nachbarschaft nicht auf der Cancha Del Mar, sondern auf dem G.O.A.T. Boat.

Im Laufe der nächsten 12 Monate werden Spieler das G.O.A.T. Boat ihr Zuhause nennen und an unzähligen Wettbewerben teilnehmen. Das Leben an Bord der Cancha Del Mar war lebhaft und ereignisreich, aber mit dem G.O.A.T. Boat erwartet sie ein völlig neues Erlebnis an Bord eines Luxusdampfers mit intuitiverem Layout. Es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen der Cancha Del Mar und dem G.O.A.T. Boat, wie etwa das Decksystem und die Promenade.

Um den Aufenthalt auf dem Kreuzfahrtschiff so angenehm wie möglich zu machen, liegt der Focus in diesem Jahr auf der Gestaltung zusätzlicher Spielmodi und Courts, breiterer Gehbereiche und Flure, damit sich die Spieler möglichst einfach fortbewegen können, und einer zentraler gelegenen Promenade, die sämtliche Bereiche miteinander verbindet.