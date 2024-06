NBA 2K24: Fühlt die Hitze des Sommers

Autor:, in / NBA 2K24

Sabrina Ionescu wird diese Saison erste solo WNBA Heldin mit thematischen Belohnungen in NBA 2K24.

2K gibt bekannt, dass Saison 8 von NBA 2K24 diesen Freitag, am 28. Juni, startet. Die neue Saison bringt eine Fülle an neuen Inhalten und Belohnungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM, The W und den Season Pass.

Nachdem die NBA-Saison beendet ist und die Boston Celtics ihren NBA Championship-Triumph feiern, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich in neue Abenteuer zu stürzen.

In Saison 8 von NBA 2K24 wird New York Liberty guard und NBA 2K24 WNBA Edition Cover-Athletin Sabrina Ionescu Spieler:innen zu ihren eigenen Siegen führen, damit sie XP und brandneue thematische Belohnungen erhalten können. Fans können sich diese Saison auf spannende Events in der Stadt und im Viertel freuen, darunter die WNBA-Saison und Team USA.

Meine KARRIERE erlaubt es den Spieler:innen ihren Team-USA-Spirit mit neuen Belohnungen, Fahrzeugen, Outfits und Verbrauchsgegenständen aufleben zu lassen und so den USA Männer und Frauen Basketball Teams ihre Unterstützung auf der Mission zu olympischem Gold zu zeigen. Die Belohnungen der Saison enthalten ein Level 15 Team USA Outfit, ein Level 20 Maskottchen, Level 25 Anime-Haare, Level 29 GOAT-Maskottchen (aktuelle Konsolengeneration), Level 30 Viersitzer Golfcart, ein Level 36 Saison 8 Rennanzug und ein Level 39 Orange Man Anzug. Spieler:innen streben nach dem Sieg, sammeln XP und erweitern ihre immer größer werdende Sammlung an kosmetischen- und anderen Belohnungen diese Saison.

Weitere ausführliche Details zur Season 8 von NBA 2K24 gibt es im aktuellen Courtside Report. Beachtet wie immer: Der Online-Modus The W und die zugehörigen Inhalte sind nur für die neue Konsolengeneration auf PlayStation 5 oder Xbox Series X|S verfügbar.