NBA 2K24: Installationsgröße übertrifft Starfield

Autor:, in / NBA 2K24

Die Basketballfans unter euch sollten sich schon einmal überlegen, welche Spiele in Zukunft nicht gespielt werden und auf der Festplatte ihren Platz räumen müssen, denn NBA 2K24 benötigt viel Speicherplatz – mehr sogar als Starfield!

Für die neueste Version des Spiels von Take-Two Interactive werdet ihr ordentlich Platz freischaufeln müssen. Spieler mit einer Xbox Series S-Konsole könnten durch ihren begrenzten Speicher an ihre Grenzen stoßen.

Derzeit wird die Installationsgröße von NBA 2k24 mit satten 161 Gigabyte bemessen – und das ohne Day 1-Patch! Ihr könnt euch auf ein paar Gigabyte mehr einstellen. Bereits der Vorgänger beanspruchte euren Speicher mit 152 Gigabyte zu seiner Veröffentlichung.

Zum Vergleich, Bethesdas Rollenspiel Starfield benötigt derzeit circa 140 Gigabyte, allerdings sind hier die Inhalte um einiges umfangreicher. Warum das Basketballspiel so viel Platz benötigt, ist nicht ganz klar. Gemessen an anderen Sportspielen ist NBA2K24 mit seinem Speicherhunger allein auf dem Spielfeld. FIFA 23 begnügt sich mit grob 55 Gigabyte und bspw. WWE 2K23 nimmt 60 Gigabyte mit in den Ring.

NBA 2K24 erscheint am 8. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.