NBA 2K24: Season 7 startet am 17. Mai

Während die NBA Playoffs in vollem Gange sind, kündigte 2K heute an, dass NBA 2K24 Season 7 ab Freitag, den 17. Mai neue Inhalte und Belohnungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W Online bringt.

In NBA 2K24 Season 7 können die Spieler sich vom Guard der Denver Nuggets, Jamal Murray inspirieren lassen und mit großen Spielzügen und spektakulären Würfen ihr Können im Rampenlicht zeigen. Die neue Season von NBA 2K24 bringt nicht nur besondere Spielinhalte, sondern auch eine Ergänzung zum Def Jam Recordings x NBA 2K24-Album mit vier neuen Stücken, die exklusiv im Spiel veröffentlicht werden.

In Meine KARRIERE gibt es neue Belohnungen samt tollen Ausrüstungsgegenständen zu gewinnen, während die Teams um die Larry O’Brien Trophy kämpfen. Auf die Spieler:innen warten eine Stufe 10 Graduation Cap, eine Stufe 25 Golden Locs-Frisur, eine Stufe 30 Drohne mit Teleportationstechnologie, ein Stufe 32 Throwback Kyrie Irving und Derrick Rose-Banner, ein Stufe 35 Meisterschaftsgürtel und mehr. Außerdem können sie in Season 7 in einem Stufe 39 Hydraulic Lowrider durch die Stadt oder auf einem Stufe 39 Hoverboard durch ihr Viertel cruisen.

Mein TEAM bringt in Season 7 einen neuen Schwung Mein TEAM-Karten für die Sammlung. Den Anfang macht eine Stufe 1 Free Agent Jimmy Butler-Karte. Zusätzlich gibt es einen Stufe 10 Pink Diamond Cam Thomas, einen Stufe 20 Galaxy Opal Dillon Brooks, eine Stufe 25 Pink Diamond Avery Johnson Coach-Karte, einen Stufe 30 Galaxy Opal Jerami Grant, einen Stufe 35 Dark Matter Jerry West und einen Stufe 40 Dark Matter MVP Nikola Jokić.

The W Online bietet neue Belohnungen zum Start der WNBA Season. Die Spieler:innen können Herausforderungen abschließen und EP gewinnen, um sich eine Mein TEAM Liberty-Trikot-Karte, ein Kelsey Plum-Trikot, eine Dawn Staley Mein TEAM Coach-Karte und mehr zu sichern.

Im Season Pass gibt es 40 kostenlose, im Verlauf der Season freischaltbare Objekte. Der Season 7 Pro Pass schaltet weitere 40 Stufen an Premium-Inhalten frei, darunter ein Premium Stufe 39 Midnight Hydraulic Lowrider (New Gen) / Premium Stufe 39 Hoverboard (Current Gen), eine Pro Pass Dark Matter Jamal Murray Mein TEAM-Karte als automatische Belohnung, ein Pro Pass Trail Blazers Douglas Fur Maskottchen-Kostüm als automatische Belohnung, ein Pro Pass Stufe 40 Dark Matter Nikola Jokić mit Point Guard-Eignung, bis zu 45.000 VC, Skill-Boosts und noch viel mehr!

2K Beats bringt den Fans eine Ergänzung zum Def Jam Recordings x NBA 2K24-Album mit vier neuen, exklusiv für das Spiel veröffentlichten Stücken.