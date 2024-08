NBA 2K25: Brandneue Stephen Curry Meine NBA-Ära

2K hat Innovationen für Meine NBA und MyGM in NBA 2K25 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC angekündigt.

Meine NBA führt die Steph-Ära ein, in der Fans das meisterschaftsreiche Vermächtnis von Stephen Curry und den Golden State Warriors neu erleben oder umschreiben können.

MyGM ist zum ersten Mal auf Konsolen der neuen Generation verfügbar, bei der Spieler in die Rolle Seines NBA-General Managers schlüpfen, um den Grundstein einer Dynastie zu legen, von der Fanbase bis zum Teambesitz.

„Wir freuen uns, dass die Spieler die Modi Meine NBA und MyGM in NBA 2K25 anpassen können, um die Liga nach ihren Vorstellungen zu gestalten“, so Erick Boenisch, VP of NBA 2K Development bei Visual Concepts.

„Wir zollen dem wohl besten Shooter aller Zeiten Respekt und begrüßen die Steph-Ära als eine weitere historische NBA-Ära. Die neuen Ergänzungen sind so konzipiert, eine einzigartige Basketballwelt zu erschaffen, über die ihr die volle Kontrolle habt.“