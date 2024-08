NBA 2K25: NBA 2K25: Live-Action-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / NBA 2K25

Das Marketing für NBA 2K25 geht allmählich in die heiße Phase. Im Live-Action-Trailer „Ball of Everything“ geht es darum, am Ball zu bleiben und diesen nur nicht zu verlieren.

Angekündigt wurde NBA 2K25 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Startschuss fällt am 6. September, aber natürlich könnt ihr das Spiel immer noch und weiterhin vorbestellen.