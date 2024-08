NBA 2K25: Neue Features beleben die Stadt

Autor:, in / NBA 2K25

2K enthüllt die Updates für die Stadt in NBA 2K25, die für PlayStation 5, Xbox Series X|S und erstmalig auf dem PC enthalten ist. Basierend auf dem Feedback der Spieler begrüßt NBA 2K25 die Fans mit einer neuen und überarbeiteten, interaktiven Stadt, die so gestaltet ist, damit sie sich intimer und verbundener anfühlt.

Dazu kommen eine kompetitive Zentrale auf dem Boulevard of Stars, eine überlebensgroße Arena für Proving Grounds, die Rückkehr von Mein COURT, den ikonischen 2K15 Meine PARKs und vieles mehr.

„Die Stadt wurde für NBA 2K25 mit Fokus auf Feedback der Community umgestaltet. Wir haben eine komplett neue Stadt gebaut, die weit intimer und zugänglicher ist. Dabei kommen nostalgische, von Fans favorisierte Erfahrungen zurück und sie bietet neue Möglichkeiten, mit jedem Skilllevel anzutreten. Die Stadt in NBA 2K25 fokussiert sich mehr auf Basketball und einen schnelleren Einstieg, der es Spieler erlaubt, nahtlos sich miteinander zu vernetzen und gegeneinander anzutreten.“ Sagt Erick Boenish, VP of NBA Development bei Visual Concepts.

Die Stadt bietet dieses Jahr eine Vielzahl an Verbesserungen, unter anderem:

Eine komplett neue, interaktive Stadt: NBA 2K25 beinhaltet eine brandneue, lebendige Stadt, die Basketball in den Mittelpunkt stellt. Die neue Karte ist kompakter und freie Räume wurden gestrichen, damit jedes Gebäude einen Zweck erfüllt. Die Stadt ist so gestaltet, damit sie sich dynamischer und intimer anfühlt. Zentraler Punkt der Stadt ist der Boulevard of Stars, eine erhöhte Straße mit einfachem Zugang zu allen Spielmodi wie den aufgefrischten Pro-AM, The REC und Ante-Up. Die Straße ist mit einem Walk of Fame ausgestattet, der alle NBA-Championship-Teams vorstellt und auch freie Plätze für die Zukunft bietet. Wenn Spieler Championships in Meine KARIERE gewinnen, wird ihre Dynastie neben der NBA-Geschichte verewigt.

Mein COURT: Als Antwort auf die Rufe der Community, bringt NBA 2K25 Mein COURT zurück. Der Mix aus Apartment und Basketball-Court im Zentrum der Stadt, ist der private Hub der Spieler, wo sie trainieren und experimentieren können und fungiert als zentrale Anlaufstelle für den auf Basketball fokussierten Modus Meine KARIERE in NBA 2K25. Spielerkönnen ihre Fähigkeiten verbessern, alleine oder mit Freunden sowie Meine KARIERE Teammitgliedern trainieren und in 1v1, 3v3, HORSE und weiteren Spielarten antreten. Spieler können ihren Mein COURT mit neuen Wandmalereien, die durch Quests und Saison-Belohnungen verdient werden, personalisieren.

Proving Grounds: Proving Grounds ist die neue Heimat für kompetitive Höhen in der Stadt. Die vom Kolosseum inspirierte Arena ist der Ort für Ranglistenspiele in intensiven 1v1, 2v2, 3v3 oder 5v5 Spielen, mit kompetitivem Schwierigkeitsgrad und deaktivierten Wurfmetern. Proving Grounds hebt hervor, die besten NBA 2K25 Spieler durch Ranglisten, die sich täglich aktualisieren, um zu zeigen, wer auf den Top-Rängen der einzelnen Spielmodi steht. Die 5 besten Spieler in jeder Saison erhalten exklusive Belohnungen und alle, die in den Proving Grounds antreten, können aufleveln und die beste REP in der Stadt verdienen.

RISE und ELITE Zugehörigkeiten: Die ELITE vs. RISE Rivalität wird in NBA 2K25 mit brandneuen Parks für beide Seiten weitergeführt. ELITE Spieler lassen sich in einer alten, belebten Festung nieder, die einst als Zentrum von Seefahrer-Piraten diente, mit einem Piratenschiff, das Courts an Deck und im Inneren bietet. Spieler, die RISE beitreten, erleben eine futuristische und belebte Roboterfabrik, mit riesigen Mechs, die überall zusammengebaut werden. Basierend auf dem Feedback der Community, sind die jeweiligen Courts näher beieinander, damit Spieler:innen schneller zwischen ihnen wechseln, und in die Action einsteigen können.

Ikonische Mein PARK Integrationen: NBA 2K25erhöht den Nostalgie-Faktor und feiert 10 Jahre NBA 2K15, indem alle vier Meine PARKs als Event im Eventzentrum zurück. Vom sonnendurchfluteten Sunset Beach Park, der industriellen Rivet City, der urbanen Old Town bis zum verbesserten Old Town Mein PARK auf dem Flugzeugträger. Alle Meine PARKs werden bis ins kleinste Detail neu aufgelegt und erhalten die new gen Tech und Beleuchtung. Eine Neuauflage wird zu jeder der ersten vier Saisons enthüllt.

Ko-op Streetball: Streetball kehrt mit noch mehr Over-Top-Belohnungen und drei vollkommen neuen Standorten zurück. NBA 2K25 führt einen Ko-op-Modus für Streetball ein, der es dem Spieler erlaubt, gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Freunden in 3v3 anzutreten, neue Bosse zu besiegen und Streetball Quests gemeinsam abzuschließen.

Neue Features für Neulinge: Eine Fülle an neuen Features wurden in NBA 2K25 eingeführt, die die Stadt für Neulinge zugänglicher machen. Außerhalb von jedem Gebäude für die Spielmodi oder jeder Aktivität, steht jetzt ein neuer HoloHelp Infokiosk, der Spieler erklärt, wie jeder Spielmodi funktioniert und welches Skilllevel empfohlen wird. Außerdem sind neue, anfängerfreundliche Courts mit geringerem Schwierigkeitsgrad in den ELITE & RISE Parks zu finden, die es Spieler ermöglicht, gemeinsam mit anderen Anfängern zu lernen.

Erstmalig wird die Stadt auch auf dem PC verfügbar sein. Spieler mit entsprechender Hardware erleben verbesserten Realismus in der Stadt dank Raytracing-Technologie.

NBA 2K25 erscheint weltweit am 6. September für PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Fans, die das Spiel vor dem 6. September 2024 kaufen, können NBA 2K25 bis zu zwei Tage früher auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und dem PC spielen. Spieler, die bereits eine Version von NBA 2K25 für eine der kompatiblen Plattformen bei einem teilnehmenden Händler vorbestellt haben, erhalten automatisch Zugang zum Frühzeitigen Tip-Off Vorteil.