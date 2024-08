NBA 2K25: Neue Features und Verbesserungen für The W

The W erhält in NBA 2K25 neue Features und Verbesserungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

2K enthüllt neue Features und Verbesserungen, die in The W bei NBA 2K25 auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC, Einzug erhalten. Spieler können WNBA Legenden in den Schatten stellen und sich mit aufstrebenden Stars messen und so zur GOAT von The W gegen Größen der WNBA aus der Vergangenheit und von heute werden.

Zu den neuen Updates enthalten Änderungen für The W Online, unter anderem ein brandneues Mentoren-Feature, bei The W können Spieler an Pressekonferenzen teilnehmen, bei denen sich Fragen basierend auf ihre Leistung im Spiel nach einem Wettbewerb stellen.

„Die WNBA-Saison war überwältigend und präsentierte unglaubliches Talent, insbesondere von den dynamischen Rookies, die auch bei den Legenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wir wollten, dass diese actiongeladene Saison in NBA 2K25 reflektiert wird und dabei zeigen, dass es bei The W darum geht, dem Sieg hinterherzujagen. Dieses Jahr ermöglichen wir Spielern noch mehr Immersion und Möglichkeiten der WNBA ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Wir haben mit der Liga zusammengearbeitet, um noch mehr WNBA Spieler zu scannen und es so realistisch wie möglich zu machen. Wir haben dazu sogar unsere Engine überarbeitet, damit auch kleinste Details wie Wimpern und ein größerer Katalog an Frisuren verfügbar sind“ – So Felicia Steenhouse, Senior Producer bei Visual Concepts.

The W kehrt dieses Jahr mit einer Fülle an Features und Verbesserungen zurück, damit Spieler zur GOAT werden:

Pursuit of Greatness: Spieler haben das Ziel, bei der neuen Pursuit of Greatness Geschichte in der All-Time-Rangliste aufzusteigen und sich dabei einen Namen zu verdienen, der die besten Spieler der WNBA-Geschichte in den Schatten stellt. Dabei versuchen sie sich an Kariere definierenden Momenten entlang ihrer gesamten Reise zu orientieren. Als übergeordnete Erzählung in ihrer ersten Saison starten Spieler in das spannende 2024 WNBA Rookie des Jahres Rennen und treten gegen Spielerinnen wie Angel Reese, Caitlin Clark und Kamilla Cardoso an. Spieler verbessern ihren Lebenslauf mit Errungenschaften auf dem Court wie Championships und Ehrungen. Dabei wird der Fortschritt mit detaillierten Graphen visualisiert und zeigen so, wie sie aktuell in ihrer Kariere stehen und sich mit Rivalinnen auf der GOAT Liste vergleichen.

Pressekonferenzen: Zum ersten Mal werden Pressekonferenzen Teil von The W sein, die es den Spieler erlaubt, ihre Geschichte der Kariere und der Liga zu formen. Pressekonferenzen finden nach Schlüsselmomenten statt. Beispielsweise wenn sie einen Rekord aufstellen, einen Meilenstein in der Kariere erreichen oder eine Ehrung wie die Rookie des Jahres erhalten. Wenn Spieler:innen gegen jemanden auf der GOAT-Liste antreten, wie NBA 2K25 Cover-Athletin A’ja Wilson, können die Fragen von der Leistung abhängen, sei sie gut oder schlecht.

The W Online: The W Onlineist auf einen eindrucksvollen Outdoorcourt im Wald gezogen. Spieler können 3v3 Multiplayer Spielen beitreten, die in einer fabelhaften Rotholzbaum-Kulisse stattfinden. Zusätzlich kehren die wöchentlichen Community-Ziele zurück zu NBA 2K25. Diese erfordern die gemeinsame Anstrengung aller Spieler, um sie zu erreichen. Die Ziele erfassen jetzt neue Statistiken wie die Anzahl exzellenter Würfe und Teammittglied Bewertungen.

Game Changers Mentorship: The W Online in NBA 2K25 baut auf den Game Changer Status, der durch das Mitwirken bei den Community-Zielen verdient wird, und führt ein neues Feature namens Mentorship ein. Zusätzlich zu speziellen Belohnungen wie Spieler Boosts für Mein SPIELER und Teammitglieder, haben Spieler die Möglichkeit, jemanden unter ihre Fittiche zu nehmen, der/die bisher nicht den Status des Game Changer erreicht hat. Spieler, die ihren Schützlingen dabei helfen, die Herausforderungen zu meistern, erhalten einen Boost für ihre Community-Ziele.