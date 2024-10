NBA 2K25: Season 2 startet zum Saisonstart 2024/2025 durch

2K gibt bekannt, dass die NBA 2K25 Season 2 mit neuen Inhalten und Belohnungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM, The W Online und vielen mehr, passend zum Start der 2024–2025 NBA-Saison startet.

Season 2 von NBA 2K25 wird vom Denver Nuggets Star Point Guard und NBA-Champion Jamal Murray angeführt. Spieler können sich auf Inhalte, die nicht von dieser Welt sind, freuen. Dazu gehört eine im Spiel erhältliche Version der New Balance TWO WXY v5 Schuhe von Murray, neue Songs und digitale Kleidung von EMPIRE – dem Soundtrack Partner für Season 2 – sowie neue Belohnungen und Updates entlang der beliebtesten Spielmodi in NBA 2K25.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit 2K Games zum Start der NBA 2K25 Season 2 zu erweitern und das globale Aufgebot von wegweisenden Künstlern von EMPIRE auf eine der wichtigsten, kulturellen Plattformen der Videospiele zu bringen.“ Sagt Alexandra Moore, Chief Business Officer bei EMPIRE. „Diese Kollaboration mit einem ikonischen Bay Area Powerhaus erlaubt es uns, die Brücke zwischen den Welten der Musik, Sport und Videospiele zu schlagen und den Einfluss von Musik durchweg zu steigern. Gemeinsam kreieren wir eine immersive Erfahrung, die die NBA 2K Community aufs Tiefste berührt.“

NBA 2K25 Season 2 enthält spannende Updates für die folgenden Spielmodi:

Meine Karriere: Spieler können durch den Levelaufstieg von 1 bis 40 neue Belohnungen freischalten. Dazu gehören Inhalte wie Stuff the Magic Dragon Maskottchen auf Level 20, die Media Day Frisur auf Level 23 und das Mumienkostüm auf Level 39. Außerdem führt Season 2 die 2K x New Balance TWO WXY v% Schuhe auf Level 32 ein, die von den NBA 2K25 Edelstein- und Diamanten Tiers inspiriert sind. Beende die Season mit einem +1 Cap Breaker auf Level 40, der es ermöglicht, Attribute über ihr maximales Potenzial hinaus zu verbessern.

Mein Team: Season 2 führt neue Mein TEAM-Karten ein, dazu gehören hochkarätige Spieler aus der modernen NBA, Flügelspieler aus der Hall of Fame, die ein Händchen für das Scoring haben, und eine Reihe von schussgewaltigen Guards, allen voran Jamal Murray. Spieler können ihre Mein TEAM-Aufstellung für den Beginn der NBA-Saison 2024– 2025 mit einer Level 1 Sapphire Jamal Murray-Karte sichern, die eine Evolutionsberechtigung zu einer 89er Gesamt-Rubin beinhaltet. Um ihren Aufstieg weiterzuführen, können Spieler Karten wie eine Amethyst Obi Toppin auf Level 20, Diamant James Worthy auf Level 35 und als ultimative Belohnung auf Level 40 ein Pink Diamant Tyrese Hailburton, freischalten.

Season Pass: NBA 2K25 Season 2 enthält 40 Level mit Belohnungen und Spieler können mit dem Season Pro Pass* 40 weitere Level mit Premiuminhalten wie dem Moondog Cleveland Cavaliers Maskottchen, das Rocky Denver Nuggets Maskottchen, dem Emissive Mumienkostüm, bis zu 45,000 VC und die Level 40 Pro Pass Pink Diamant Tyrese Hailburton Karte freischalten.

The W Online: Spieler können, während die WNBA Finals näherkommen, in The W Online antreten und so passende Halloween-Kosmetika, VC und exklusive Inhalte im Spiel wie die Sheryl Swoopes Coach Card und Game Changer Trikot freischalten. Die Saison-Belohnungen enthalten außerdem einen Scorpio Hoodie, Hexenhut und eine Auswahl anderer, spannender Ausrüstungen.

2K Beats: In Season 2 schließt sich das 2K Beats-Team mit EMPIRE, dem renommierten Label, Distributor und Publisher aus San Francisco zusammen, der bekannt ist für seinen modernen Ansatz für die Ära der digitalen Musik. Spieler können sich auf eine Playlist mit aufsteigenden Ikonen und mehrfach Platin ausgezeichneten und preisgekrönten Künstlern wie 310babii, Lil Yee & Lil Pete, Babyface Ray, BabyTron und vielen mehr, freuen.

Alle Details zur Season 2 von NBA 2K25 finden sich im neuesten Courtside Report. NBA 2K25 ist für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.

Gravity Ball

2K kündigt heute zudem Gravity Ball an, das neueste Spiel von Visual Concepts South, dem Team hinter Lego 2K Drive. Gravity Ball ist ein schnelles Multiplayer-Spiel, das durch The City in NBA 2K25 als optionaler, kostenpflichtiger Inhalt verfügbar ist. Spieler können sich als Team für ein futuristisches Erlebnis mit unkonventionellen Regeln und einem einzigartigen Wettkampfspaß zusammenschließen.

In einer arenaähnlichen Kuppel können Spieler:innen im 3v3 oder 5v5 antreten und versuchen, ihre Gegner zu schlagen, indem sie eine Reihe an nummerierten Zielen treffen. Gemeinsam mit ihrem Team müssen sie im Ballbesitz bleiben, sich durch die Defense kämpfen und Power-Ups benutzen und so in diesem verrückten Spiel ihre Gegner übertreffen. Mit einem Court auf mehreren Ebenen und vier verschiedenen Power-Ups ist Gravity Ball der pure Wahnsinn.

Spieler:innen auf PS5, Xbox Series X|S und dem PC können Gravity Ball in NBA 2K25 zu einem Preis von 7,99 € ab Freitag, dem 18. Oktober erleben. Mehr zu der neuen Erfahrung gibt es direkt vom Visual Concepts President Greg Thomas in seinem Blog hier.