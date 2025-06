NBA 2K25 Season 8 startet am 27. Juni: Gemeinsam durchstarten in The W, Meine KARRIERE und Mein TEAM – mit WNBA-Superstar A’ja Wilson im Fokus.

Während die WNBA in ihre entscheidende Phase geht und das beste Team der Liga gesucht wird, können Spieler auch in NBA 2K25 die Messlatte höher legen, mit A’ja Wilson im Mittelpunkt.

2K kündigt den Start der Season 8 in NBA 2K25 an. Ab Freitag, den 27. Juni, erwarten Spieler brandneue Inhalte, Belohnungen und Herausforderungen in Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W.

Während sich die NBA-Finals dem Höhepunkt nähern, rückt in NBA 2K25 nun die dreifache WNBA-MVP A’ja Wilson in den Mittelpunkt. Als Cover-Athletin der diesjährigen Ausgabe verkörpert Wilson sportliche Exzellenz, ein echtes Vorbild für alle, die in Season 8 ihre Meine SPIELER-Legende formen und Belohnungen sammeln möchten.