NBA 2K25: Wichtige Updates für Mein TEAM

Heute gab 2K einen detaillierten Einblick in alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die Mein TEAM in NBA 2K25 bietet.

NBA 2K25 bietet vier neue Spielmodi, ein neues, einjähriges Mein TEAM-REP-System mit Vergünstigungen und Belohnungen im gesamten Modus, utzende Qualitätsupdates, die Rückkehr des Auktionshauses und vieles mehr.

„Wir haben Mein TEAM mit neuen Modi, verbesserten Funktionen und der Umsetzung von Community-Feedback deutlich verbessert, um eines der umfangreichsten Sammelkartenerlebnis auf dem Markt zu schaffen“ – so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei Visual Concepts. „Die Umsetzung des Community-Feedbacks war ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Jahr. Wir haben die 2K-Spieler laut und deutlich gehört und bringen das Auktionshaus auf vielfachen Wunsch zurück.“