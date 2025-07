NBA 2K26: Early Access beginnt am 29. August

Autor:, in / NBA 2K26

NBA 2K26 enthüllt Shai Gilgeous-Alexander, MVP 2025 und Finals-MVP, WNBA-All-Star Angel Reese sowie Hall of Famer Carmelo Anthony als Cover-Athleten.

2K gab heute bekannt, dass Shai Gilgeous-Alexander, dreimaliger NBA All-Star und Point Guard der Oklahoma City Thunder, KIA Most Valuable Player der Saison 2024/25 sowie NBA Finals Most Valuable Player, das Cover der NBA 2K26 Standard Edition zieren wird.

Angel Reese, Forward der Chicago Sky, AT&T WNBA All-Star, Mitglied des 2024 All-Rookie Team und NCAA-Championesse, wird auf dem Cover der NBA 2K26 WNBA Edition zu sehen sein, einer exklusiven physischen Edition, die bei GameStop in den USA erhältlich ist.

Carmelo Anthony, der 2025 in die Naismith Basketball Hall of Fame aufgenommen wird, zehnmaliger NBA All-Star, dreifacher Olympiasieger und Mitglied des NBA 75th Anniversary Teams, erscheint auf dem Cover der NBA® 2K26 Superstar Edition. Für eine begrenzte Zeit werden Gilgeous-Alexander, Reese und Anthony außerdem gemeinsam das Cover der NBA 2K26 Leave No Doubt Edition zieren.

NBA 2K26 erscheint am 5. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC, die die Superstar Edition oder die limitierte Leave No Doubt Edition erwerben, erhalten bereits ab Freitag, dem 29. August 2025, um 6:00 Uhr MESZ Zugang zum Spiel.