NBA 2K26: Erstes Player-Ratings-Update der Regular Season

Erstes Player-Ratings-Update der Regular Season von NBA 2K26 ist da!

Das erste große Player-Ratings-Update der NBA 2K26-Regular Season ist da und gleich drei deutsche Spieler gehören zu den Gewinnern des Wochen-Updates: Ariel Hukporti, Tristan da Silva und Dennis Schröder.

New York Knicks – Ariel Hukporti: 71 OVR (+1) 
Ariel zeigt eine klare Entwicklung, besonders in der Rim Protection und im physischen Inside-Play. Der Big Man arbeitet sich Schritt für Schritt in die Rotation der Knicks und macht defensiv wie offensiv sichtbare Fortschritte.

Orlando Magic – Tristan da Silva: 76 OVR (+2) 
Tristan findet sich bei den Orlando Magic beeindruckend schnell zurecht. Mit solidem Shooting, guter Spielintelligenz und effektivem Off-Ball-Movement zeigt der Rookie, warum er als vielseitiger Forward gilt – ein Entwicklungssprung, der sich direkt im Rating bemerkbar macht.

Sacramento Kings – Dennis Schröder: 79 OVR (+1) 
Dennis Schröder bringt seine Erfahrung und Spielkontrolle erfolgreich in Sacramento ein. Mit starkem Decision-Making, seiner gewohnt aggressiven Spielweise und verlässlicher Präsenz im Backcourt trägt er spürbar zur Stabilität des Kings-Angriffs bei, was sich auch in seinem Rating-Plus widerspiegelt.

Die komplette Übersicht aller neuen Player-Ratings findet ihr hier.

Spielt hier jemand von euch NBA 2K26?

4 Kommentare Added

  1. BasDom 15480 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.11.2025 - 08:05 Uhr

    Mein letztes NBA war NBA Jam 😀
    Hat sich inzwischen grafisch etwas getan?

    0
  2. Ralle89 26020 XP Nasenbohrer Level 3 | 08.11.2025 - 08:34 Uhr

    Mein letztes NBA war damals auf Super Nintendo 😂 ist irgendwie nicht mehr meins

    0

