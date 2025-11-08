NBA 2K26: Erstes Player-Ratings-Update der Regular Season

Das erste große Player-Ratings-Update der NBA 2K26-Regular Season ist da und gleich drei deutsche Spieler gehören zu den Gewinnern des Wochen-Updates: Ariel Hukporti, Tristan da Silva und Dennis Schröder.
New York Knicks – Ariel Hukporti: 71 OVR (+1)
Ariel zeigt eine klare Entwicklung, besonders in der Rim Protection und im physischen Inside-Play. Der Big Man arbeitet sich Schritt für Schritt in die Rotation der Knicks und macht defensiv wie offensiv sichtbare Fortschritte.
Orlando Magic – Tristan da Silva: 76 OVR (+2)
Tristan findet sich bei den Orlando Magic beeindruckend schnell zurecht. Mit solidem Shooting, guter Spielintelligenz und effektivem Off-Ball-Movement zeigt der Rookie, warum er als vielseitiger Forward gilt – ein Entwicklungssprung, der sich direkt im Rating bemerkbar macht.
Sacramento Kings – Dennis Schröder: 79 OVR (+1)
Dennis Schröder bringt seine Erfahrung und Spielkontrolle erfolgreich in Sacramento ein. Mit starkem Decision-Making, seiner gewohnt aggressiven Spielweise und verlässlicher Präsenz im Backcourt trägt er spürbar zur Stabilität des Kings-Angriffs bei, was sich auch in seinem Rating-Plus widerspiegelt.
Die komplette Übersicht aller neuen Player-Ratings findet ihr hier.
Spielt hier jemand von euch NBA 2K26?
Mein letztes NBA war NBA Jam 😀
Hat sich inzwischen grafisch etwas getan?
Mein letztes NBA war damals auf Super Nintendo 😂 ist irgendwie nicht mehr meins
Schön das sie auch endlich die Rockies geupgradet haben
Gut dass ich es nicht mehr Spiele, das letzte NBA 2k war bei mir von 2019.