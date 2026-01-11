NBA 2K26: Mit All-Star-Glanz ins neue Jahr dank Season 4

2K gab bekannt, dass NBA 2K26 Season 4 mit brandneuen Inhalten für Meine KARRIERE, MyTEAM und The W gestartet ist. Der rote Teppich wird ausgerollt für die Helden dieser Season: San Antonio Spurs-Star Victor Wembanyama und Philadelphia 76ers-Guard Tyrese Maxey, die auf dem Weg zum NBA All-Star Game 2026 in Los Angeles im Rampenlicht stehen.
Wär mal cool wenn 2K ein Street Basketball Game machen würden .