NBA 2K26: Mit All-Star-Glanz ins neue Jahr dank Season 4

Victor Wembanyama und Tyrese Maxey übernehmen die Hollywood-Bühne mit All-Star-inspirierten Belohnungen in Meine KARRIERE und MyTEAM von NBA 2K26.

2K gab bekannt, dass NBA 2K26 Season 4 mit brandneuen Inhalten für Meine KARRIERE, MyTEAM und The W gestartet ist. Der rote Teppich wird ausgerollt für die Helden dieser Season: San Antonio Spurs-Star Victor Wembanyama und Philadelphia 76ers-Guard Tyrese Maxey, die auf dem Weg zum NBA All-Star Game 2026 in Los Angeles im Rampenlicht stehen.