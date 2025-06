NBA 2K26: NBA und 2K bauen Partnerschaft aus

Autor:, in / NBA 2K26

Die NBA, die National Basketball Players Association (NBPA) und Take-Two Interactive haben eine mehrjährige globale Partnerschaftserweiterung bekannt gegeben, die weit über das bisherige Videospiel-Franchise NBA 2K hinausgeht.

Im Zentrum der neuen Vereinbarung steht die Gründung von NBA Take-Two Media, einer neuen Unterhaltungsplattform, die das Beste aus Basketball, Gaming und digitaler Kultur zusammenführen soll.

Mit dem neuen Joint Venture wollen die Partner eine innovative Medienlandschaft schaffen, die sich insbesondere an die jüngere, digital vernetzte Zielgruppe richtet. NBA Take-Two Media wird Inhalte mit einem klaren Fokus auf kompetitives Gaming, Social-Media-Formate, originale Programmformate und Live-Events entwickeln und veröffentlichen. Ziel ist es, sowohl Fans als auch Spieler auf neuen Wegen zu verbinden und die Reichweite der Marke NBA über den klassischen Sportkontext hinaus auszubauen.

Die Erweiterung der Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt für die langfristige Strategie der NBA im Bereich interaktiver Unterhaltung. Schon jetzt gilt NBA 2K als eines der erfolgreichsten Sportspiele weltweit – mit einer aktiven Community, globaler Esport-Präsenz und wachsendem kulturellen Einfluss.

„NBA 2K hat eine neue Generation von Basketball-Fans in einer zunehmend digitalen Welt angesprochen“, sagte NBA Commissioner Adam Silver. „Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft und die Gründung von NBA Take-Two Media freuen wir uns darauf, auf dem unglaublichen Erfolg der NBA 2K-Franchise aufzubauen.“ „Wir sind hocherfreut, unsere langjährige, äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit der NBA und der NBPA fortzusetzen und freuen uns darauf, auf den rekordverdächtigen Erfolgen, die wir gemeinsam erreicht haben, aufzubauen“, sagte Strauss Zelnick, Chairman und CEO von Take-Two Interactive. „Ich möchte Adam Silver, Andre Iguodala und all unseren Partnern bei der NBA und der NBPA für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihre gemeinsame Vision danken, NBA 2K zur führenden interaktiven Basketball-Franchise zu machen. Wir freuen uns darauf, NBA Take-Two Media vorzustellen und zu sehen, wie es ein völlig neues und facettenreiches NBA-Erlebnis für unsere Communities schaffen wird.“ „NBA 2K ist ein fester Bestandteil der Basketball-Community und hat den Fans eine dynamische und immersive Möglichkeit gegeben, das Spiel zu erleben und ihre Verbindung zu den Spielern zu vertiefen“, sagte NBPA Executive Director Andre Iguodala. „Die Ausweitung dieser Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation wider und erweitert gleichzeitig die Reichweite unseres Sports für ein neues Publikum auf der ganzen Welt.“

Mit NBA Take-Two Media will man nun die nächste Stufe zünden und Basketball als Lifestyle-Erlebnis noch stärker in der Gaming- und Unterhaltungswelt verankern. Weitere Details zu Projekten, Formaten und Beteiligten sollen in den kommenden Monaten folgen.