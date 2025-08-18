NBA 2K26: NBA- und WNBA-Stars treten gemeinsam in Mein Team an

Erstmals treten NBA- und WNBA-Spieler gemeinsam in Mein TEAM an!

2K hat die neuen Features und Verbesserungen für Mein TEAM in NBA 2K26 vorgestellt, darunter erstmals in der Geschichte der Franchise die Einführung von WNBA-Spielerkarten.

Diese bahnbrechende Neuerung ermöglicht es Spielern, aktuelle und historische WNBA‑Spieler zu sammeln, mit ihnen zu spielen und sie mit ihren Lieblings-NBA-Superstars im selben Team zu vereinen.

Weitere Updates für Mein TEAM beinhalten mehrere neue Spielmodi, neue Kartentypen, einen beliebten Schauplatz in neuem Gewand und vieles mehr.