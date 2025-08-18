NBA 2K26: NBA- und WNBA-Stars treten gemeinsam in Mein Team an

2K hat die neuen Features und Verbesserungen für Mein TEAM in NBA 2K26 vorgestellt, darunter erstmals in der Geschichte der Franchise die Einführung von WNBA-Spielerkarten.
Diese bahnbrechende Neuerung ermöglicht es Spielern, aktuelle und historische WNBA‑Spieler zu sammeln, mit ihnen zu spielen und sie mit ihren Lieblings-NBA-Superstars im selben Team zu vereinen.
Weitere Updates für Mein TEAM beinhalten mehrere neue Spielmodi, neue Kartentypen, einen beliebten Schauplatz in neuem Gewand und vieles mehr.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kennt jemand hier auch nur eine, ich wiederhole, nur eine! Frau aus der WNBA?
Egal ob aktuelle oder „historische“?
Frage einfach so…..für eine Freundin!?…👀
Dann informiere dich einfach mal über Caitlin Clark.
Ok, das wäre die eine. Ich kenne sie nicht. Ich habe auch noch nie ein Spiel gesehen. Und ich meine nicht dass man die Spielerinnen aus den Videospielen kennt, sondern wirklich aus der echten WNBA!
Die beiden Sabbaly Schwestern aus Deutschland 🙂
Also die Geste bei 0:44 passt hier wunderbar!
Wurde Zeit das Frauen und Männer zusammen kommen .
Aber ist sowieso nicht mein Modus daher interessiert es mich nicht.
Spiele nur my League mit den nba Teams
Hat ja lange genug gedauert bis se endlich och ma Wnba integrieren 😅✌🏻 werde es mir sicher ma selbst anschauen, danke für die Info