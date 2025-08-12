NBA 2K26: Neuer Mein SPIELER-Builder vorgestellt

Animationsglossar, Scouting-Berichte und Build-By-Plaketten für mehr Kontrolle und Individualisierung in NBA 2K26 vorgestellt!

2K hat den überarbeiteten Mein SPIELER-Builder für NBA 2K26 offiziell vorgestellt.

Das neue System bietet euch deutlich mehr Kontrolle bei der Erstellung eures Spielers und führt zahlreiche neue Funktionen ein, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern zugutekommen. Ziel ist es, den Erstellungsprozess transparenter, strategischer und individueller zu gestalten.

Ein zentrales Element ist das neue Animationsglossar, das alle verfügbaren Bewegungsanimationen inklusive Attributsanforderungen und Größenlimits auflistet.

Die integrierte Suchfunktion hilft euch dabei, gezielt nach Vorbildern zu suchen und deren Animationen freizuschalten. Ergänzt wird dies durch vorab zugewiesene Signaturanimationen, die automatisch auf Basis von NBA-Spielervergleichen ausgewählt werden und euren Spielstil optimal widerspiegeln.

Mit den Build-By-Plaketten könnt ihr bereits bei der Erstellung festlegen, welche Plakettenstufen – von Bronze bis Legend – ihr erreichen wollt.

Die dafür nötigen Attributswerte werden klar angezeigt, was eine gezielte Verteilung der Punkte ermöglicht. Der neue Scouting-Bericht liefert euch eine detaillierte Analyse eures Builds, inklusive Stärken, Schwächen und dominanter Attribute.

Erstmals führt NBA 2K26 Build-Spezialisierungsziele ein. Ihr könnt euch für einen von fünf Bereichen entscheiden – Finishing, Shooting, Playmaking, Defense oder Rebounding – und erhaltet jeweils neun Herausforderungen mit passenden Belohnungen.

Die Cap Breaker wurden ebenfalls überarbeitet: Sie erhöhen nicht nur starke Attribute um +1, sondern bieten bei schwächeren Werten deutlich stärkere Boosts, um gezielt Lücken zu schließen.

Auch die beliebten Plaketten-Vorteile kehren zurück, nun mit Max +1 und Max +2, wodurch Plaketten über ihr reguläres Limit hinaus verbessert werden können.

In Spielsituationen lassen sich diese temporär boosten, etwa mit „Takeover Surge“ oder „Clutch Genes“. Das neue Entfesselt-System ergänzt diese Mechanik um 40 Belohnungen, darunter „Takeover Presets“ und die ultimative Freischaltung „Custom Takeover“.