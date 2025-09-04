NBA 2K26: Season 1 führt zu Ruhm und exklusiven Ingame-Preisen

NBA 2K26 Season 1 startet – Belohnungen und Fortschritt für euren Weg an die Spitze!

In NBA 2K26 beginnt mit Season 1 eure Reise durch eine neue Spielzeit voller Belohnungen und Herausforderungen.

Während ihr euch als Spieler weiterentwickelt, sammelt ihr Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und schaltet dabei exklusive Inhalte frei. Jede abgeschlossene Aufgabe bringt euch näher an besondere Auszeichnungen, die euren Fortschritt sichtbar machen und euren Status in der Community unterstreichen.

Season 1 bietet euch die Möglichkeit, in verschiedenen Spielmodi kontinuierlich an euren Fähigkeiten zu arbeiten, neue Ausrüstungsgegenstände zu erhalten und euch in kompetitiven Matches zu beweisen.

Mit jedem Levelaufstieg erweitert ihr eure Möglichkeiten auf dem Court und könnt euren Spielstil individuell anpassen. NBA 2K26 Season 1 legt damit den Grundstein für ein Jahr voller sportlicher Erfolge und stetiger Weiterentwicklung.