NBA 2K26: Season 2 mit brandneuen Belohnungen zur neuen NBA-Saison

Mit dem Start der neuen NBA-Season wartet auf NBA 2K26-Spieler eine frische Gelegenheit, ihr Spiel auf das nächste Level zu bringen!

2K gab bekannt, dass NBA 2K26 Season 2 gestartet ist und eine neue Welle an Belohnungen, Inhalten und Herausforderungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W bereithält.

Mit dem Beginn der NBA-Season 2025–2026 startet auch das Rennen um die begehrte Larry O’Brien Trophy. Ganz im Sinne dieses Wettbewerbsgeistes fordert die zweite Season von NBA 2K26 alle Spieler dazu auf, ihre Fähigkeiten zu verfeinern, die Rangliste zu erklimmen und über die gesamte Season hinweg auf dem Court zu dominieren – inspiriert von Coverstars Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese und Carmelo Anthony.

Zu den weiteren Updates und Belohnungen zählen unter anderem:

Meine KARRIERE : In Meine KARRIERE können Spieler unter den hellen Lichtern der NBA-Arena auftreten und sich ihren Platz unter den Stars erkämpfen. In dieser Season warten exklusive Belohnungen wie das Low Rider-Auto (Stufe 18), das Maskottchen „Rocky” der Denver Nuggets (Stufe 19), den Max +2-Abzeichen-Vorteil (Stufe 30 und 35), das Gilgeous-Alexander-Rückwärts-Trikot (Stufe 37) und vieles mehr. Zur Feier des NBA-Auftakts können Spieler außerdem am Montag, dem 20. Oktober, am Wear & Earn-Event teilnehmen und sich einen 2XREP-Bonus sichern, indem sie in The City ihr Lieblings-NBA-Trikot tragen.

: In Meine KARRIERE können Spieler unter den hellen Lichtern der NBA-Arena auftreten und sich ihren Platz unter den Stars erkämpfen. In dieser Season warten exklusive Belohnungen wie das Low Rider-Auto (Stufe 18), das Maskottchen „Rocky” der Denver Nuggets (Stufe 19), den Max +2-Abzeichen-Vorteil (Stufe 30 und 35), das Gilgeous-Alexander-Rückwärts-Trikot (Stufe 37) und vieles mehr. Zur Feier des NBA-Auftakts können Spieler außerdem am Montag, dem 20. Oktober, am Wear & Earn-Event teilnehmen und sich einen 2XREP-Bonus sichern, indem sie in The City ihr Lieblings-NBA-Trikot tragen. Der Park: Der Park erreicht in dieser Season neue Höhen und zieht von seinem bisherigen Standort in die spektakulärsten City Heights, einen dynamischen Dachgarten hoch über der Stadt. Hier können sich Spieler mit Freund zusammentun und in dieser eindrucksvollen neuen Umgebung, die für hohe Sprünge und spektakuläre Dunks geschaffen wurde, so richtig abheben.

Der Park erreicht in dieser Season neue Höhen und zieht von seinem bisherigen Standort in die spektakulärsten City Heights, einen dynamischen Dachgarten hoch über der Stadt. Hier können sich Spieler mit Freund zusammentun und in dieser eindrucksvollen neuen Umgebung, die für hohe Sprünge und spektakuläre Dunks geschaffen wurde, so richtig abheben. Mein TEAM : Season 2 bringt frischen Schwung in Mein TEAM mit einer Vielzahl neuer NBA- und WNBA-Karten, die gesammelt und im Wettbewerb eingesetzt werden können. Zu den Belohnungen dieser Season zählt unter anderem eine 85 OVR Shaedon Sharpe evo-Karte, eine Amethyst Goran Dragić-Karte, eine Diamond Joe Johnson-Karte, eine Pink Diamond Courtney Vandersloot-Karte sowie eine Pink Diamond Chris Bosh-Karte (Miami Heat) für Spieler, die Level 40 erreichen. Ferner können Spieler Game Changer-Karten, MTP und ein 90+ OVR-Premium-Paket freischalten, wenn sie die Saisonbelohnungen Stufe für Stufe erklimmen.

: Season 2 bringt frischen Schwung in Mein TEAM mit einer Vielzahl neuer NBA- und WNBA-Karten, die gesammelt und im Wettbewerb eingesetzt werden können. Zu den Belohnungen dieser Season zählt unter anderem eine 85 OVR Shaedon Sharpe evo-Karte, eine Amethyst Goran Dragić-Karte, eine Diamond Joe Johnson-Karte, eine Pink Diamond Courtney Vandersloot-Karte sowie eine Pink Diamond Chris Bosh-Karte (Miami Heat) für Spieler, die Level 40 erreichen. Ferner können Spieler Game Changer-Karten, MTP und ein 90+ OVR-Premium-Paket freischalten, wenn sie die Saisonbelohnungen Stufe für Stufe erklimmen. The W Online*: Nach einer weiteren spannenden WNBA-Season bietet The W Online auch in Season 2 wieder eine Vielzahl von wöchentlichen und saisonalen Belohnungen, auf die Spieler hinarbeiten können. Zu den wöchentlichen Belohnungen zählen gruselige Items wie ein Hexenhut und Halloween-Ärmel, während die Saisonbelohnungen exklusive Kleidungspakete, VC, WNBA- und Mein TEAM-Spielerkarten und vieles mehr umfassen.

Nach einer weiteren spannenden WNBA-Season bietet The W Online auch in Season 2 wieder eine Vielzahl von wöchentlichen und saisonalen Belohnungen, auf die Spieler hinarbeiten können. Zu den wöchentlichen Belohnungen zählen gruselige Items wie ein Hexenhut und Halloween-Ärmel, während die Saisonbelohnungen exklusive Kleidungspakete, VC, WNBA- und Mein TEAM-Spielerkarten und vieles mehr umfassen. Season 2 Pro-Pass & Hall of Fame-Pass : Mit dem Season 2 Pro Pass und dem Hall of Fame Pass können Spieler ihre Belohnungen auf das nächste Level bringen. Beide Pässe bieten 40 zusätzliche freischaltbare NBA 2K26-Belohnungen mit automatischen und Premium-Inhalten, die das Spielerlebnis noch intensiver machen. Zur Feier der Halloween-Saison warten gruselige neue Kosmetika, während VC, Skill Boosts und Mein TEAM-Belohnungen den Fortschritt beschleunigen. Zu den automatischen Belohnungen zählen unter anderem Court Vision Glowing Eyes, Mind Game Glow Mask, Diamond J.R. Smith und das Season 2 Pro-Pass Pack. Die Premium-Belohnungen umfassen Highlights wie das Digital Charge Cape, den Glow Tatted Body Mod, Platinum Grillz und vieles mehr.

: Mit dem Season 2 Pro Pass und dem Hall of Fame Pass können Spieler ihre Belohnungen auf das nächste Level bringen. Beide Pässe bieten 40 zusätzliche freischaltbare NBA 2K26-Belohnungen mit automatischen und Premium-Inhalten, die das Spielerlebnis noch intensiver machen. Zur Feier der Halloween-Saison warten gruselige neue Kosmetika, während VC, Skill Boosts und Mein TEAM-Belohnungen den Fortschritt beschleunigen. Zu den automatischen Belohnungen zählen unter anderem Court Vision Glowing Eyes, Mind Game Glow Mask, Diamond J.R. Smith und das Season 2 Pro-Pass Pack. Die Premium-Belohnungen umfassen Highlights wie das Digital Charge Cape, den Glow Tatted Body Mod, Platinum Grillz und vieles mehr. Größte Hits Soundtrack: In Season 2 feiert NBA 2K mit der brandneuen Größte Hits Soundtrack-Sammlung die musikalische Geschichte der Reihe. Die vom 2K-Musikteam sorgfältig kuratierte Playlist vereint ikonische Tracks aus vergangenen NBA 2K-Titeln mit einer energiegeladenen Auswahl zeitloser Klassiker. Das Ergebnis ist eine nostalgische, aber dynamische Mischung, die perfekt auf das Spiel einstimmt und den Soundtrack zu Größe auf dem Court liefert.

Alle Details zu NBA 2K26 Season 2 finden Sie im aktuellen Court Side Report-Blog. NBA 2K26 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erhältlich.