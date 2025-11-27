NBA 2K26: Season 3 feiert die Weihnachtszeit mit Cade Cunningham

Season 3 von NBA 2K26 bringt eine neue Welle festlicher Belohnungen, Inhalten und Herausforderungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W.
Spieler können sich neben dem Cover Athleten der Season 3, Cade Cunningham, und seinem eigenen „MotorCade“ auf und abseits des Platzes präsentieren, während das Rennen in Richtung Jahresende 2025 beginnt. Der Soundtrack von Season 3 wurde von PlaqueBoyMax zusammengestellt. Sein Song „Yea Yea“ ist sowohl im Spiel als auch im dazugehörigen Trailer zu hören.
NBA gefällt mir von Jahr zu Jahr weniger.
Bin schon seit einigen Jahren raus in Punkto NBA, hat aber schon damals stark nachgelassen.
Ist überhaupt nicht meins