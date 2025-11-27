NBA 2K26: Season 3 feiert die Weihnachtszeit mit Cade Cunningham

Begrüßt den Winter mit neuen saisonalen Meine KARRIERE- und Mein TEAM-Belohnungen, passend zum Release von NBA 2K26: Mein TEAM Mobile an diesem Freitag.

Season 3 von NBA 2K26 bringt eine neue Welle festlicher Belohnungen, Inhalten und Herausforderungen für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W.

Spieler können sich neben dem Cover Athleten der Season 3, Cade Cunningham, und seinem eigenen „MotorCade“ auf und abseits des Platzes präsentieren, während das Rennen in Richtung Jahresende 2025 beginnt. Der Soundtrack von Season 3 wurde von PlaqueBoyMax zusammengestellt. Sein Song „Yea Yea“ ist sowohl im Spiel als auch im dazugehörigen Trailer zu hören.