NBA 2K26: The W kehrt zurück

The W kehrt in NBA 2K26 zurück mit noch mehr Rivalitäten, größerer Aufmerksamkeit und purem Basketball!

2K hat neue Verbesserungen und Features für den The W-Modus in NBA 2K26 vorgestellt, der auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam sowie auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein wird.

Spieler können darin ihre größten Rival auf dem Court herausfordern, die Aufmerksamkeit des leidenschaftlichen WNBA-Publikums auf sich ziehen und ihr Vermächtnis formen, während sie neue GOAT-Ziele verfolgen und sich den Respekt von WNBA-Legenden ebenso wie von aufstrebenden Rookies verdienen.

Zu den neuen Verbesserungen in The W zählen unter anderem:

Pre-Draft-Interview: Der Weg jeder Spieler:in in die WNBA beginnt mit der Pressekonferenz vor dem Draft. Hier beantworten die Athlet Fragen der Medien zu den nächsten Karriereschritten, Antworten, die entscheidend dafür sein können, an welcher Position sie im Draft ausgewählt werden. Bereits in dieser ersten Pressekonferenz nimmt ihre persönliche Story Gestalt an, und erste Rivalitäten zeichnen sich ab.

Social Media Refresh: Die Social-Media-Funktion in NBA 2K26 wurde umfassend erweitert und aktualisiert, um der wachsenden Berichterstattung rund um die Liga und ihre Spieler gerecht zu werden. Mit zunehmender Popularität einer Spieler:in wächst auch die Aufmerksamkeit: Immer mehr Stimmen aus der WNBA-Community kommentieren ihre Karriere, darunter renommierte Medienschaffende und Expert aus der realen Welt wie Myles Ehrlich, Terrika Foster-Brasby und Khristina Williams.

GOAT-Herausforderungen: Zu den Größten aller Zeiten zu gehören, ist in The W alles andere als einfach. Spieler müssen ihren Wert unter Beweis stellen, indem sie aktuelle Stars bezwingen und sich in der ewigen Rangliste nach oben kämpfen. Jeder Sieg über eine rivalisierende WNBA-Spieler:in schaltet neue GOAT-Herausforderungen frei, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Wer diese meistert, sammelt wertvolle GOAT-Punkte, die den Aufstieg in der Rangliste ermöglichen. Zusätzlich können Spieler ihr Prestige steigern und exklusive On-Court-Vorteile freischalten, darunter Skill-Boosts, weitere GOAT-Punkte, Leistungs-Multiplikatoren für Plaketten und vieles mehr.

Pressekonferenzen: Die Leistung auf dem Court spricht für sich, doch die Pressekonferenzen in NBA 2K26 ermöglichen Spieler, auch abseits des Spiels Stellung zu aktuellen Themen der Liga zu beziehen. Dank authentischer Sprachaufnahmen und Motion Capture erleben sie brandneue Inhalte in The W: von spannenden Rookie-of-the-Year-Duellen bis zu langjährigen Rivalitäten, die das Spielerlebnis noch intensiver und immersiver machen.

Online-Belohnungen bei The W: Zum ersten Mal können Spieler in The W Online-Spielen nicht nur exklusive Belohnungen, sondern auch VC verdienen. Ebenfalls neu in NBA 2K26: die vollständige Integration der WNBA in Mein TEAM. Dadurch haben Spieler die Möglichkeit, WNBA-Spielerinnenkarten sowie Coach- und Trikotkarten freizuschalten, und ihr Mein TEAM damit auf das nächste Level zu heben.

Eine detaillierte Analyse der The W-Updates findet ihr im aktuellen Court Side Report-Blog.