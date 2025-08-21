NBA 2K26: Trailer Meine KARRIERE: Out of Bounds

2K hat den offiziellen Trailer zu NBA 2K26 Meine KARRIERE: Out of Bounds veröffentlicht, eine cineastische Reise, die die ambitionierte Storyline des diesjährigen Spiels in Szene setzt.
Erzählt von Oscar-Preisträger Spike Lee, bietet der neue Trailer einen ersten Einblick in eine unerwartete Reise, auf der Ehrgeiz und Entschlossenheit aufeinandertreffen und die Herausforderungen sowie den Alltag der heutigen Basketballgeneration authentisch widerspiegeln.
Der Trailer ist hier zu sehen:
Ist vorbestellt aber nur wegen my League
Einfach Basketball spielen ohne Geld ausgeben