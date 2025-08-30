NBA 2K26: Welcome to our House Gameplay-Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den neuen NBA 2K26 Welcome to our House Gameplay-Trailer an.

NBA 2K26 Seasons bringt alle sechs Wochen neue Inhalte und Belohnungen. Season 1 startet am 29. August mit insgesamt 8 Seasons und jeweils 40 Leveln voller Belohnungen.

Der separat erhältliche Season 1 Pro Pass bietet zusätzliche 40 Level Premium-Inhalte, die vor dem Ende der ersten Season freigeschaltet werden können.

Außerdem wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht: