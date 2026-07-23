NBA 2K27: Enthüllt Victor Wembanyama, Caitlin Clark und Derrick Rose als Coverstars

NBA 2K27 zeigt Coverstars und nennt Termin für Gameplay-Trailer.

2K und Visual Concepts haben die Cover-Athleten von NBA 2K27 vorgestellt und gleichzeitig den Termin für den ersten Gameplay-Trailer bekannt gegeben. Das Basketballspiel erscheint am 4. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam) und Nintendo Switch 2.

Die Standard Edition ziert Victor Wembanyama, während Caitlin Clark auf der Deluxe Edition zu sehen ist. Die zeitlich begrenzte Ultra Edition widmet sich Derrick Rose.

Early Access und mehrere Editionen

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Käufer der Deluxe Edition oder Ultra Edition erhalten bereits ab 28. August 2026 Zugriff auf den Early Access.

Die drei Editionen unterscheiden sich vor allem bei den enthaltenen Bonusinhalten:

Standard Edition mit Victor Wembanyama.

Deluxe Edition mit Caitlin Clark, 100.000 VC, Inhalten für Meine KARRIERE und Mein TEAM sowie Early Access.

Ultra Edition mit Derrick Rose, zusätzlichen 35.000 VC, Season-1-Pro-Pass, Summer-Season-Pass-Bundle und weiteren exklusiven Inhalten für Meine KARRIERE und Mein TEAM.

Außerdem gewährt 2K Besitzern von NBA 2K26 bei einer Vorbestellung der Ultra Edition auf derselben Plattform einen Rabatt von zehn Prozent.

Ein erster Gameplay-Eindruck folgt bereits am 28. Juli, wenn 2K den offiziellen Gameplay-Trailer zu NBA 2K27 veröffentlicht.