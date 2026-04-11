NBA BOUNCE: Bekommt Deluxe Edition und GOAT Movie-Crossover spendiert

Die familienfreundliche Basketball Reihe erweitert sich um eine umfangreiche Deluxe Version zu NBA BOUNCE mit Film-Crossover und Retro-Inhalten.

Mit der neuen „GOAT: The Movie: Deluxe Edition“ erhält NBA BOUNCE ein umfangreiches Paket, das sämtliche bisherigen Inhalte sowie mehrere Erweiterungen bündelt. Die Veröffentlichung bringt sowohl zusätzliche Spielmodi als auch neue kosmetische Inhalte und erweitert das Arcade Basketball Erlebnis deutlich.

Outright Games setzt dabei erneut auf einen zugänglichen und familienfreundlichen Ansatz, der klassische Basketball Action mit Party Gameplay verbindet. Im Zentrum der neuen Edition stehen zwei große Erweiterungen, die unterschiedliche Seiten des Spiels hervorheben.

Mit dem „Retro Party Pack“ kehren klassische NBA Teams und Designs zurück, darunter legendäre Franchise Elemente mit Vintage Trikots, klassischen Sneakern und nostalgischen Effekten. Zusätzlich sorgen veränderte Regeln wie bewegliche Drei-Punkt-Linien und verkleinerte Körbe für chaotische und dynamische Matches.

Im zweiten großen Inhaltspaket trifft NBA Bounce auf die Figuren aus „GOAT: The Movie“. Spieler übernehmen unter anderem die Rollen von animierten Filmcharakteren und treten auf thematisch gestalteten Courts an, die mit Elementen wie Eis, Vulkanen oder Dschungel-Effekten das Gameplay spürbar verändern. Neue Modi wie „The Climb“ und „The Cage“ erweitern zusätzlich die spielerischen Möglichkeiten.

Die Deluxe Edition ist ab sofort für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar und bündelt alle bisherigen Inhalte in einer vollständigen Version des Arcade Basketball Spiels.