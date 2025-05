NBA BOUNCE: Ein echter Slam Dunk für die Kids

Outright Games, einer der führenden Publisher für familienfreundliche interaktive Unterhaltung, freut sich, seinen kommenden offiziell lizenzierten Titel NBA BOUNCE anzukündigen.

In aufregenden Matches müssen Spieler sowohl die einfachen als auch die komplizierteren Moves perfektionieren, um ihr Team auf dem Platz zum Sieg zu führen.

Mit vier einzigartigen Modi und verschiedenen Spielstrukturen, können Fans ein schnelles, unterhaltsames und lohnendes Basketball-Gameplay erleben. Von einem schnellen Match bis hin zu einer kompletten Saison, 32 Herausforderungen, um Trophäen zu gewinnen, und neuen Sammelobjekten, die es freizuschalten gilt, ist alles dabei, was Basketballherzen höher schlagen lässt.

Mit anpassbaren männlichen und weiblichen Avataren, bei denen Kopfgröße, Hautfarbe, Gesichtszüge, Kleidung und Accessoires verändert werden können, können Fans einen Spieler erstellen, der ihnen selbst ähnelt, oder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und einen verrückten und lustigen Cartoon-Spieler kreieren.

Außerdem werden alle offiziellen NBA-Maskottchen als freischaltbare spielbare Charaktere auf dem Platz stehen, sodass begeisterte Fans die Möglichkeit haben, als Maskottchen von Teams wie den Chicago Bulls, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Miami Heat und den Milwaukee Bucks zu spielen.

Das Spiel wurde speziell für die Jüngsten unter den Basketballfans entwickelt und bietet Tutorials, intuitive Steuerung und drei Schwierigkeitsstufen, sodass jeder in seinem eigenen Tempo werfen, dribbeln und dunken kann und so ein völlig unabhängiges Spielerlebnis hat.

Niemand muss auf der Bank sitzen bleiben: Dank des lokalen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler kann die ganze Familie gemeinsam ein freundschaftliches Spiel bestreiten und gemeinsam wertvolle Erinnerungen schaffen.

„Die Zusammenarbeit mit der NBA, einer Organisation mit so einer wichtigen Tradition und großem Einfluss auf andere Unterhaltungsbereiche, ist ein neuer Meilenstein für Outright Games, da es die erste Sportorganisation ist, mit der wir zusammenarbeiten. Für NBA Bounce ist es echt cool, dass wir unsere Erfahrung in der Entwicklung von Spielen für junge Spieler einbringen können, um die Liebe zum Basketball, zum Sport und zu Sportvideospielen bei der nächsten Generation von Fans zu fördern“, so Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games.