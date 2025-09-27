NBA BOUNCE: Outright Games lädt zum Dunking ein

Auf geht’s! NBA BOUNCE von Outright Games ist sofort für alle Plattformen erhältlich.

Macht euch bereit zum Werfen, Dribbeln, Dunken und Spaß haben – denn NBA Bounce ist ab sofort erhältlich!

In diesem rasanten, familienfreundlichen Basketballspiel, das jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam verfügbar ist, könnt ihr alleine oder gemeinsam mit Freunden auf den Platz gehen.

Da die NBA-Saison 2025–26 in weniger als einem Monat startet und die Vorfreude auf ein weiteres Jahr voller unglaublicher Highlights groß ist, kommt NBA Bounce genau zum richtigen Zeitpunkt, um euch die Möglichkeit zu geben, an der Spannung teilzuhaben!