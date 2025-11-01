NBA BOUNCE: Retro Party Pack zollt legendären Basketballteams Tribut

NBA Bounce reist mit dem Retro Party Pack-DLC zurück in der Zeit und zollt legendären Basketballteams Tribut!

Outright Games präsentiert das Retro Party Pack für NBA Bounce. Dieses farbenfrohe Party-Basketballspiel von Unfinished Pixel bringt Spielern aller Altersgruppen und Spielstärken die Freude am Sport näher.

Mit coolen Spielmodi, umfangreichen Anpassungsoptionen und der Möglichkeit, als offizielle NBA-Maskottchen zu spielen, lädt NBA Bounce alle – von langjährigen Fans bis hin zu Neulingen – dazu ein, auf den Platz zu gehen, gemeinsam Spaß zu haben und die Magie des Basketballs zu erleben.

Mit dem neuen Retro Party Pack kannst du jetzt historische Basketballmomente wieder aufleben lassen! Betritt den Platz in Vintage-Trikots, um legendäre Teams wie die Charlotte Bobcats, New Jersey Nets, Seattle SuperSonics und Vancouver Grizzlies zu ehren, und probiere Retro-Hardwood-Classic-Logos von Teams wie den Golden State Warriors und Miami Heat aus.

Neben diesen klassischen Throwbacks kannst du auch brandneue „Party Mode“-Effekte mit sich verändernden 3-Punkte-Linien und Körben für eine zusätzliche Herausforderung erleben! Mach deinen Wurf, bevor der Korb kleiner wird, und hol dir den Old-School-Basketball, klassische Sneakers und eine Schiebermütze, um im Vintage-Stil zu punkten.