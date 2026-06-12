NBA The Run: Ab sofort für Xbox Series X|S und PC verfügbar

NBA THE RUN startet jetzt auf Xbox Series X|S und PC mit 3-gegen-3-Straßenbasketball.

Mit NBA THE RUN ist ab sofort ein neuer Arcade-Basketballtitel für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Statt klassischem 5-gegen-5 setzt das Spiel auf schnelle Online-Turniere mit jeweils drei Spielern pro Team und einem klaren Fokus auf spektakuläre Aktionen.

Spieler können mit ihren Lieblingsstars der NBA auf berühmten Streetball-Plätzen rund um den Globus antreten und sich in Knockout-Turnieren messen. Dabei stehen wuchtige Dunks, spektakuläre Dribblings und intensive Defensivduelle im Mittelpunkt des Geschehens.

NBA THE RUN Features

Online-3-gegen-3-Knockout-Turniere

Spielbare aktuelle NBA-Superstars

Internationale Streetball-Courts

Spektakuläre Dunks und Highlight-Plays

Trickreiche Dribblings und Crossover-Moves

Körperbetonte Verteidigung

Eigenständiger, stilisierter Grafikstil

Schnelles Arcade-Gameplay

Die Entwickler versprechen zudem eine einzigartige Präsentation, die sich deutlich von klassischen Basketball-Simulationen abheben soll. Sowohl optisch als auch spielerisch möchte NBA THE RUN einen eigenen Weg gehen und Streetball-Kultur mit modernen Online-Wettbewerben verbinden.

NBA THE RUN ist ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.