NBA The Run: Ab sofort für Xbox Series X|S und PC verfügbar

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Image: Play by Play Studios

NBA THE RUN startet jetzt auf Xbox Series X|S und PC mit 3-gegen-3-Straßenbasketball.

Mit NBA THE RUN ist ab sofort ein neuer Arcade-Basketballtitel für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Statt klassischem 5-gegen-5 setzt das Spiel auf schnelle Online-Turniere mit jeweils drei Spielern pro Team und einem klaren Fokus auf spektakuläre Aktionen.

Spieler können mit ihren Lieblingsstars der NBA auf berühmten Streetball-Plätzen rund um den Globus antreten und sich in Knockout-Turnieren messen. Dabei stehen wuchtige Dunks, spektakuläre Dribblings und intensive Defensivduelle im Mittelpunkt des Geschehens.

NBA THE RUN Features

  • Online-3-gegen-3-Knockout-Turniere
  • Spielbare aktuelle NBA-Superstars
  • Internationale Streetball-Courts
  • Spektakuläre Dunks und Highlight-Plays
  • Trickreiche Dribblings und Crossover-Moves
  • Körperbetonte Verteidigung
  • Eigenständiger, stilisierter Grafikstil
  • Schnelles Arcade-Gameplay

Die Entwickler versprechen zudem eine einzigartige Präsentation, die sich deutlich von klassischen Basketball-Simulationen abheben soll. Sowohl optisch als auch spielerisch möchte NBA THE RUN einen eigenen Weg gehen und Streetball-Kultur mit modernen Online-Wettbewerben verbinden.

NBA THE RUN ist ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.

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7 Kommentare Added

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  3. Katanameister 463910 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 12.06.2026 - 09:32 Uhr

    Meine Basketball Begeisterung ist leider genauso verflogen bei mir wie beim Fussball, bin raus.

    0
    • GERxJOHNNY 95170 XP Posting Machine Level 3 | 12.06.2026 - 11:05 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      So geht es mir mit Tony Hawks Pro Skater. Früher auf der Playstation abgefeiert, und heute überhaupt nicht mehr meins

      0
  4. GERxJOHNNY 95170 XP Posting Machine Level 3 | 12.06.2026 - 11:04 Uhr

    Basketball ist so leider gar nicht meins. Der Stil ist auch ein klein wenig gewöhnungsbedürftig. Der eine Spieler der das Spiel im Store gekauft hat, hat es auf jeden Fall positiv bewertet

    0
  5. Ash2X 344590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.06.2026 - 12:12 Uhr

    Ich will eigentlich nur ein vernünftiges NBA Street haben, dann bin ich völlig zufrieden…

    0
  6. TJ44 6190 XP Beginner Level 3 | 12.06.2026 - 14:01 Uhr

    Das Spiel hat viele Bugs und ist nicht sauber programmiert.
    Unter anderem teleportiert sich der Ball um einen Meter wenn man ihn in der Luft fängt um einen Alley oop zu machen.
    Gibt ein lustiges Video dazu auf YouTube.
    Das Spiel würde ich nicht mal geschenkt installieren

    0

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