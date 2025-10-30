NBA The Run: Lizenziertes Street-Basketball-Spiel angekündigt

Play by Play Studios hat zusammen mit der National Basketball Association (NBA) und der National Basketball Players Association (NBPA) NBA THE RUN vorgestellt, ein rasantes 3-gegen-3-Streetbasketballspiel, das über dem Korb gespielt wird und voller NBA-Stars, spektakulärer Momente, knöchelbrechender Tricks und einem einzigartigen, unverwechselbaren Stil steckt.

NBA THE RUN wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam auf PC mit Cross-Play-Funktion erscheinen.

Spielt solo oder im Team – ihr habt die Wahl. In beiden Modi tretet ihr in Knockout-Turnieren auf legendären Streetball-Plätzen gegen die Besten der Besten an und sammelt Siege, um der GOAT von THE RUN zu werden.

Das Gameplay ist schnell, flüssig und reagiert dank des echten Rollback-Netcode-Systems des Spiels perfekt, was ein reibungsloses Online-Spiel gewährleistet, das jeden Trick, jeden charakteristischen Block und jeden hochfliegenden Alley-Oop umso befriedigender macht.

Kommentiert wird die ganze Action von Bobbito Garcia – dem legendären DJ, Autor und ikonischen Videospielsprecher, der jedem Kommentar seine unendliche Energie, Begeisterung und seinen originellen Sazón verleiht.

„Als Fans von so ziemlich jedem Basketball-Videospiel, das je gemacht wurde, haben wir echt große Fußstapfen zu füllen – und das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Unsere Partnerschaft mit der NBA und der NBPA bringt uns auf ein ganz neues Level, und wir sind total begeistert von der Zusammenarbeit und dem Potenzial von NBA THE RUN“, sagte Scott Probst, Gründer und CEO von Play by Play Studios. „Wir sind ein kleines Team, aber wir sind kämpferisch, fokussiert und unermüdlich, wenn es darum geht, einen brandneuen Hit zu schaffen. Dieses Spiel ist für alle Basketballfans auf der ganzen Welt.“

In NBA THE RUN spielt ihr als einige eurer aktuellen Lieblingsstars der NBA zusammen mit fiktiven Streetball-Legenden und besucht legendäre Streetball-Plätze auf der ganzen Welt, darunter Venice Beach und The Tenement in Taguig auf den Philippinen.

Jedes Detail ist handgefertigt – die Spieler, die Plätze und jede einzelne handgefertigte Animation sorgen zusammen für ein wirklich einzigartiges Erlebnis, das NBA THE RUN zu etwas ganz Besonderem macht.

„Wir suchen immer nach neuen Wegen, um Fans näher an den Sport heranzuführen“, sagt Adrienne O’Keeffe, Senior Vice President, Global Partnerships & Media, NBA. „NBA THE RUN bietet Fans neue Möglichkeiten, ihre Leidenschaft für Basketball auszuleben, und wir freuen uns darauf, mit dem Team von Play by Play zusammenzuarbeiten, um das Spiel auf den Markt zu bringen.“ „NBA THE RUN fängt den Geist der klassischen Videospiele ein, die Generationen von Fans dazu gebracht haben, sich in Basketball zu verlieben“, sagt Nikki Pozzi, Vice President of Licensing bei THNK450, dem Bereich für Lizenzierung, Partnerschaften und Innovation der NBPA. „Wir freuen uns, den Fans eine weitere Möglichkeit zu bieten, ihre Verbindung zu unseren Spielern und dem Sport durch Gaming zu vertiefen.“

