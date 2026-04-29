NBA The Run: Offizieller Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der offizielle Gameplay-Trailer zu NBA The RUN ist als Premiere für 18:00 Uhr angesetzt. Er zeigt erstmals ausführlich die schnelle 3v3 Streetball-Action des neuen Titels für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam.
Das Spiel setzt auf ein temporeiches Streetball-Erlebnis mit NBA-Stars auf ikonischen Courts rund um die Welt. Ziel ist es, Spiele zu gewinnen, Ansehen zu sammeln und sich zum „GOAT of THE RUN“ aufzubauen. Parallel dazu ist bereits die Wunschlisten-Funktion aktiv, ebenso wie die Anmeldung für Playtests über NBATHERUN.com.
Im Zentrum des Spiels steht das „Run the World Tournament“, ein vierstufiges Knockout-Format, in dem Teams aus drei Spielern gegeneinander antreten. Die Matches sind bewusst kurz gehalten und setzen auf schnelle Runden mit zufällig wechselnden Regelsets, die ständige Anpassungen der Strategie erfordern.
Gameplay-seitig wird auf ein besonders flüssiges und reaktionsschnelles Spielgefühl gesetzt. Unterstützt wird dies durch echtes Rollback-Netcode-System, das Aktionen wie Crossover, Loose-Ball-Dives und Alley-Oops für alle Spieler synchron darstellen soll und ein möglichst latenzarmes Online-Erlebnis ermöglichen soll.
Die Closed Beta von NBA The RUN startet am 1. Mai auf Steam.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht mein Ding, aber mit anderen zusammen sicher ganz unterhaltsam.
NBA ist auch nix mehr für mich ich passe aber allen die es spielen viel Spaß natürlich
Sieht ganz nett aus und erinnert mich an das grandiose NBA Jam was ich als Bub auf dem SNES gespielt habe. 😅 Heutzutage komm ich an Basketball oder Sportspiele im allgemeinen nicht mehr ran. 🤷
Komisch das die Dunk-Animationen vom 92er NBA Jam immer noch besser aussehen als die neuesten Spiele von 2020 bis 2026.
Nett mal für paar Abende mit Bierchen und Kumpels
Aber so richtig puh keine Ahnung