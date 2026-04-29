NBA The Run: Offizieller Gameplay-Trailer veröffentlicht

5 Autor: , in News / NBA The Run
Übersicht

NBA The RUN: Gameplay-Trailer enthüllt 3v3 Streetball-Knockout-Turnier und Closed Beta auf Steam.

Der offizielle Gameplay-Trailer zu NBA The RUN ist als Premiere für 18:00 Uhr angesetzt. Er zeigt erstmals ausführlich die schnelle 3v3 Streetball-Action des neuen Titels für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Das Spiel setzt auf ein temporeiches Streetball-Erlebnis mit NBA-Stars auf ikonischen Courts rund um die Welt. Ziel ist es, Spiele zu gewinnen, Ansehen zu sammeln und sich zum „GOAT of THE RUN“ aufzubauen. Parallel dazu ist bereits die Wunschlisten-Funktion aktiv, ebenso wie die Anmeldung für Playtests über NBATHERUN.com.

Im Zentrum des Spiels steht das „Run the World Tournament“, ein vierstufiges Knockout-Format, in dem Teams aus drei Spielern gegeneinander antreten. Die Matches sind bewusst kurz gehalten und setzen auf schnelle Runden mit zufällig wechselnden Regelsets, die ständige Anpassungen der Strategie erfordern.

Gameplay-seitig wird auf ein besonders flüssiges und reaktionsschnelles Spielgefühl gesetzt. Unterstützt wird dies durch echtes Rollback-Netcode-System, das Aktionen wie Crossover, Loose-Ball-Dives und Alley-Oops für alle Spieler synchron darstellen soll und ein möglichst latenzarmes Online-Erlebnis ermöglichen soll.

Die Closed Beta von NBA The RUN startet am 1. Mai auf Steam.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu NBA The Run

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Ralle89 135645 XP Elite-at-Arms Silber | 29.04.2026 - 19:30 Uhr

    NBA ist auch nix mehr für mich ich passe aber allen die es spielen viel Spaß natürlich

    0
  3. Mr Poppell 115740 XP Scorpio King Rang 3 | 29.04.2026 - 19:55 Uhr

    Sieht ganz nett aus und erinnert mich an das grandiose NBA Jam was ich als Bub auf dem SNES gespielt habe. 😅 Heutzutage komm ich an Basketball oder Sportspiele im allgemeinen nicht mehr ran. 🤷

    0
  4. TJ44 5060 XP Beginner Level 3 | 29.04.2026 - 20:13 Uhr

    Komisch das die Dunk-Animationen vom 92er NBA Jam immer noch besser aussehen als die neuesten Spiele von 2020 bis 2026.

    0

Hinterlasse eine Antwort